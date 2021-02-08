「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

▲「龍、羊、豬」3生肖從年前就開始旺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

再過幾天就是農曆春節，民眾都希望在春節期間能好運連連。根據搜狐網《手相學生肖星座運勢》報導，有3生肖「龍、羊、豬」從2月9日開始，財運就超級旺，是屬「悶聲發大財」屬相，而且是一路爆棚到13日（大年初二），可要好好把握住。

生肖龍

屬龍的人在9日至13日這5天財運特別旺，雖然他們像往常過著同一天的生活，但他們努力工作，累積了大量的財富管理經驗。2月8日開始財運旺，他們將被財神看到。在這個星期過後，周圍的人將會開始羨慕你，財神一路相助讓你順利進入富有階層。

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▲屬龍的人之前的努力將被財神看到。（示意圖／shutterstock）

生肖羊

生肖羊的人今年工作生活中亮點不少，發展也還算順利。上半年丁火運旺、生土助力，實力會有較大的增長，潛力提升明顯。這段期間，屬羊的人生財大運進入命局，職場將迎來更多的機會，未來的發展必會風生水起，個性積極努力，在職場上一直表現不錯，容易受到上司器重，未來發展的潛力也是無限之大。

生肖豬

生肖豬的人，生來即是有福之人，雖說是享樂命，可是在今年依舊會有曲折，運勢平穩但是不能大展鴻圖。幸好在9日到13日這5天，屬豬的人算是大有起色，在工作上能夠有貴人相助，能夠在盡力之下闖出一番天地，收入翻倍並且橫財旺盛，在2月份會有意外收成，且愛情圓滿甜美。

▲屬豬的人在春節期間偏財運旺盛。（示意圖／www.pakutaso.com）