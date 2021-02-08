　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

▲▼風水，招財貓，招財，貓。（圖／pixabay）

▲「龍、羊、豬」3生肖從年前就開始旺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

再過幾天就是農曆春節，民眾都希望在春節期間能好運連連。根據搜狐網《手相學生肖星座運勢》報導，有3生肖「龍、羊、豬」從2月9日開始，財運就超級旺，是屬「悶聲發大財」屬相，而且是一路爆棚到13日（大年初二），可要好好把握住。

生肖龍
屬龍的人在9日至13日這5天財運特別旺，雖然他們像往常過著同一天的生活，但他們努力工作，累積了大量的財富管理經驗。2月8日開始財運旺，他們將被財神看到。在這個星期過後，周圍的人將會開始羨慕你，財神一路相助讓你順利進入富有階層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 運勢,命理,生肖,占卦。（示意圖／shutterstock）

▲屬龍的人之前的努力將被財神看到。（示意圖／shutterstock）

生肖羊
生肖羊的人今年工作生活中亮點不少，發展也還算順利。上半年丁火運旺、生土助力，實力會有較大的增長，潛力提升明顯。這段期間，屬羊的人生財大運進入命局，職場將迎來更多的機會，未來的發展必會風生水起，個性積極努力，在職場上一直表現不錯，容易受到上司器重，未來發展的潛力也是無限之大。

生肖豬
生肖豬的人，生來即是有福之人，雖說是享樂命，可是在今年依舊會有曲折，運勢平穩但是不能大展鴻圖。幸好在9日到13日這5天，屬豬的人算是大有起色，在工作上能夠有貴人相助，能夠在盡力之下闖出一番天地，收入翻倍並且橫財旺盛，在2月份會有意外收成，且愛情圓滿甜美。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲屬豬的人在春節期間偏財運旺盛。（示意圖／www.pakutaso.com）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄警和案925吃飯被匡列！　指揮中心：兩人是親戚關係

快訊／台灣確定取得AZ疫苗20幾萬劑　最快2月底到貨、3月施打

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄警和案925吃飯被匡列！　指揮中心：兩人是親戚關係

快訊／台灣確定取得AZ疫苗20幾萬劑　最快2月底到貨、3月施打

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

春遊新竹免花錢！「13.5米旋轉滑梯」超刺激、河上煙花如詩中意境

摩斯漢堡台南西門店開幕　大薯加1元多1份、蒟蒻禮盒買1送1

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

美媒評各運動最偉大球員　布雷迪、喬丹、C羅上榜

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

案925確診同仁爆南部紡織廠沒消毒　指揮中心回應了

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

人妻尾隨全聯店員「掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利驚呆網

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

菜鳥中尾牙大獎　主管拗請飲料

刀療師重壓私處20秒　女網紅絕望哭喊

喘爬6樓「被505枚1元糟蹋」　外送妹：我容易嗎

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

12星座一周運勢0208-0214

12星座一周運勢0208-0214

雙子座事業運最旺！自信心相當的強烈，讓自己在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛！

容易被利用的3星座！Top1全網公認

容易被利用的3星座！Top1全網公認

女友睜大眼！4星座渣男「偷吃超難抓」

女友睜大眼！4星座渣男「偷吃超難抓」

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

關鍵字：

生肖運勢發財

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面