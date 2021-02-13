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不能出國也要過過乾癮！台人最愛異國泡麵排行　冠軍創意吃法超多

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

▲2020年最夯異國泡麵排行出爐。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蕭筠／台北報導

台灣有著「泡麵王國」封號，像是老字號的統一肉燥麵、維力炸醬麵等都是人氣口味，但近年也有許多異國進口泡麵登台，颳起不小搶吃熱潮，尤其去年因受疫情影響無法出國，可是讓不少人忍不住想透過泡麵感受一下他國美味，《ETtoday東森新聞雲》整理了2020年最熱銷異國泡麵排行，冠軍由辛拉麵奪下，另外營多印尼炒麵、日清合味道海鮮味杯麵也都榜上有名，各國美味通通有。

▲▼農心辛拉麵超值包、營多印尼原味炒麵。（圖／翻攝家樂福線上購物網站）

▲農心辛拉麵、營多印尼炒麵為台人最愛異國泡麵。（圖／翻攝家樂福線上購物網站）

2020年台人最愛異國拉麵一次看，家樂福公開熱銷TOP5，以銷量來看由「營多印尼極品炒麵」拿下冠軍，狂賣65萬包，其次依序是營多蒜香極品炒麵、農心辛拉麵超值包、韓國不倒翁起司拉麵、Paldo 牛骨湯麵，不過若是以業績計算，辛拉麵賣最好，而愛買最熱銷TOP5依序是農心辛拉麵、營多印尼原味炒麵、韓國不倒翁起司拉麵、日清合味道海鮮味杯麵、韓國不倒翁金拉麵原味。可以看出台人對於異國泡麵選擇雖多樣，但韓國、日本、印尼口味最受歡迎。

事實上，韓國辛拉麵一直以來都深受台人喜愛，且創意吃法也多，像是加入牛奶及起司片，打造濃郁的牛奶辛拉麵，湯頭帶有起司香又有微辣感，是激推吃法之一，另外也有炒麵版本的辛拉麵，先將拉麵煮好後搭配炒過的豬肉絲、高麗菜等配料，淋上醬油及辛拉麵調味粉，也是罪惡破表，還可以作成韓式冷麵、涼麵等吃法，趕緊在家試試看。

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