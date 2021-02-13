李眉蓁撩落去全為她！重返校園攻讀碩士　曝新年新目標

▲高雄市議員李眉蓁自製乳液。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市議員李眉蓁因專科就讀化工系，擁有對化妝品和保養品的基本知識，為了更上一層樓，更專精，她也決定重回學校報考碩士班，除了充實專業知識，也是為了她的女兒。因為孩子有過敏性皮膚，因此她還特地花時間學習製作有機手工香皂，使用後確實改善過敏情況；越深入了解後她發現「完全有機」農產品得之不易，製作的原物料來源要更多管道，因而萌生再進校園學習，充實自己學識念頭。

▲除了乳液，李眉蓁還會製作口紅 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



因為專科就讀化工科，高雄市議員李眉蓁了解一些化妝品與保養品的基本知識。不過自從有了寶貝女兒以後，李眉蓁對於孩子使用的產品，花了更多時間深入了解與研究，尤其發現4歲的女兒皮膚較為敏感，容易過敏，因此她更用心蒐集資訊，像是使用橄欖油來製造手工皂、護唇膏，效果非常好，所以興致更濃，想學習更多專業知識，更上一層樓。



李眉蓁談到，過去在校期間，對於化妝產品的研發調製，僅了解相關的基礎與製程，但對於整體發展與趨勢，因當時年齡與社會經驗不足，所以無法探視全貌。不過因為還保有概念的基礎，在離開學校之後，對於一般化妝產品的成分與對人體影響，能夠加以辨別與分析，還是相當有幫助。

▲高雄市議員李眉蓁自製乳液。（圖／記者洪靖宜翻攝）



在去年11月經過沉澱思考後，李眉蓁自認自己蒐集資料與研究有限，所以決定報考碩士班，重新回到校園專精，希望了解更多化妝品、保養品的專業知識，充實本職學能，也可以關心相關的問題。李眉蓁說，目前比較流行的天然且有機護膚品，已經成為消費者喜愛，但是「有機產品」認證機制與產量，不足以滿足市場。



適逢農曆春節，李眉蓁也準備好「初榨橄欖油」與其他材料，趁休假期間要大展身手，希望給孩子更天然的東西，像是準備乳化蠟、水、等天然有機的東西，親自動手打乳液，甚至還可以自製口紅，送禮自用兩相宜，在家裡也可以自己動手做，她強調：「初榨橄欖油不僅可食用，也是製作化妝保養品的重要原料，可以讓肌膚更容易吸收，調和精油也非常的好喔！」

除了平時在議會上問政積極，李眉蓁對於有興趣的事物也同樣熱衷，尤其想到能為心愛的女兒親手製作充滿愛的護膚保養品，李眉蓁全力以赴，「希望能讓大家重新認識，刮目相看」。

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