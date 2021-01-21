13歲天才成NYU最年輕學生！江璟亮盼20歲攻完腦神經碩士、音樂博士

▲江璟亮13歲時以高達160的智商，被紐約大學錄取。（圖／寰宇家庭提供）

記者崔至雲／台北報導

被英國Mensa天才協會認證為「智商高達160以上的天才」的江璟亮，13歲時就以高達160的智商，加上高居全球前2%的SAT分數和接近滿分的托福成績，被紐約大學錄取，是創校以來最年輕的學生，當時已成為全台焦點。

江璟亮過去學習經驗多以自學為主，進入紐約大學成為江璟亮人生中第一次接受有系統的學校教育，平時的他不僅對音樂、語文擁有天賦，對腦神經科學頗感興趣。今年十七歲的他，不但順利在紐約大學把大學學程從四年縮短到三年讀完，近期他短暫返台，表示已準備好要繼續在紐約大學攻讀研究所，預計將在三年內、20歲取得腦神經科學碩士及音樂博士。

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▲從小聽美語天天耳濡目染，造就江璟亮說美語就像母語一樣的流利表達及思考能力。（圖／寰宇家庭提供）

江璟亮透露，剛到美國時，教授還好意提醒他別跟同學透露真實的年紀，當美國同學們一年之後得知他其實比大家小了好幾歲時，完全沒有出現原先擔心的格格不入，反而是更多的惺惺相惜，讓他很快融入美國的大學，並對校園多了一份歸屬感，猶如第二個家。

江璟亮的媽媽江稜裕也說，自己有這個天才兒子，她就變成一個超級捕手，隨時要接住璟亮丟過來的變化球。例如剛出生時璟亮聽什麼音樂都哭，一直哭，唯獨聽到迪士尼美語的試聽CD就不哭了，不懂英文的她只好主動打電話聯繫迪士尼美語世界的企業寰宇家庭說「你可以賣我嗎？」，從此寰宇家庭的互動學習系統就成了家中的保母。

▲從6歲開始許願到美國唸大學，江璟亮在紐約大學的學習成果成為台灣的另類亮點。（圖／寰宇家庭提供）

江稜裕提到，江璟亮從小熟悉英語更甚於中文，3歲時已經能如母語般流利聽說美語，以致讓他6歲就決定要去美國讀大學。回顧這段過程，江璟亮說當初憧憬能在美國課堂上汲取智慧，就是奠基於他培養出說美語就像母語一樣的思考能力，到現在能一圓美國留學夢，其實一切並非偶然。

江稜裕欣慰的說，江璟亮不但智商高，自律能力也十分驚人，就連最令青少年愛不釋手的手機等3C商品，他也能克制不用，把每一天的時間規律地用來讀書跟學習鋼琴、小提琴。

▲江璟亮以優異的小提琴演奏技巧與音樂素養，預計在大學畢業直攻音樂博士。（圖／寰宇家庭提供）

江稜裕最後說，國內外其實有很多天才兒童「大未必佳」的案例，現在的成績還不是成功，他們很清楚璟亮的學習之路還有重重障礙需要跨越，未來璟亮攻讀碩博士仍然需要努力與支持，才能讓台灣的孩子在美國繼續綻放獨特光芒。

