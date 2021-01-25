江蘇河海大學125名博士生被退學　新華社：混文憑，該醒醒了！

▲江蘇河海大學一次「清退」125名博士生。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期傳出不少碩、博士生「被退學」，位於江蘇的河海大學更一次「清退」125名博士生，引發外界討論。對此，《新華社》評論指出，北京航空航天大學、瀋陽農業大學、東北大學等高校先後清退了數百名「超期」研究生，「嚴進嚴出已經成為研究生教育的常態，指望混張文憑的同學，該醒醒了。」

▲恆大集團董事局主席許家印曾獲聘武漢科技大學管理學教授。（圖／翻攝武漢科技大學官網）

評論提到，落實嚴進嚴出，就要敢於「動真格」，大專院校要完善和落實研究生分流退出機制，這不僅可以增強學生的主動性，變壓力為動力，而且有助於維護學歷學位的嚴肅性和含金量，「高校要警惕把出爐率當作辦學指標去追求，防止研究生培養放水降格。」

江蘇海河大學22日發出公告，「125名博士研究生被予以退學處理。」據悉，這所海河大學為大陸教育部直屬重點大學，現有博士生導師596名及院士4人（其中外籍院士2人），截止2020年9月，各類學歷教育在校生54478名，其中研究生18813名，普通本科生20165名。

武漢科技大學研究生院18日曾發出公告指出，多名博士、碩士、在職碩士研究生被予以退學處理，其中含3名博士生。校方稱，學業成績未達到學校要求或在學校規定的學習年限內未完成學業的；休學、保留學籍期滿，「在學校規定期限內未提出復學申請或者申請復學經查不合格的學生，可以做出退學決定。」

▲北京航空航天大學擁有大陸國家級航空科學與技術實驗室。（圖／翻攝北京航空航天大學官網）

北京航空航天大學研究生院官網也在11日表示，6名2012級的博士生已超過最長修讀年限，不再保留學籍，按退學處理。此前，北京航空航天大學研究生院便在其官網發布了57名博士、5名碩士生因超過最長學習年限給予退學處理的決定。其中，57名博士研究生為2012級學生，5名碩士研究生為2016級學生。