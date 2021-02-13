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2021最強轉運法！2小物求財招桃花 放錯「另一半恐外遇」

▲▼過年,年節,鼠年,年節,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲今年農曆年過完後就是牛年。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李芷萱／綜合報導

2021年已經過去一個月，你過得怎麼樣？命理師小孟老師傳授大家多招2021轉運方法，民眾只要使用牛的掛畫或瓷器等簡單能取得的物品，就能求財運、健康或招桃花，讓你新的一年運氣旺到爆。但小孟老師也提醒，擺放的位置一定要注意，不小心可能會影響情緒，甚至另一半容易外遇！

小孟老師表示，2021年等於「2+0+2+1=5」，代表五路財神、五福臨門，第一個開運方法可以在家中附近東、南、西、北和中五個方位找五顆石頭，放在家裡門打開可以看到的地方增加運氣，或是在房間放五種顏色的水晶球，擺放方法是男左女右，如果想求更多財運，則可以放在門打開45度角的方位。

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大家可以把招財小物放在開門後能看見的地方。（示意圖／取自免費圖庫pexels） 

如果是有在投資的民眾，小孟老師透露，可以買五帝錢放在床下，象徵一覺醒來每天都充滿財氣。此外，2021年過完農曆年就是牛年，他建議可以買一幅尾巴有些搖曳且在吃草的「牛的掛畫」擺在床的對面，如果床對面是衣櫃，則能放在客廳或門打開能看到的地方。

小孟老師表示，如果不想掛畫，也可以改用牛的瓷器、陶器等，放在冰箱上方，代表整年口腹慾會不錯，放在餐桌代表一整年會有豐盛的食物。

除了財運，如果民眾想求桃花、貴人，可以在門打開的地方放一隻牛，屁股朝外頭朝內，並在牛的嘴巴下放一顆愛心，象徵有貴人、紅鸞星從門進來，想求健康則可以把牛放在馬桶上方的架子，或是洗手檯旁邊，能化解運勢。小孟老師也提醒，千萬不要在爐灶旁和陽台放牛的裝飾品，前者是牛會被火燒到、心情起伏大，後者是另一半容易有桃花、外遇。

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