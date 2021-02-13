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錦囊妙計解圍！三重男天冷迷途　暖警靠口袋關鍵紙條破解謎題

▲▼三重警方靠著關鍵紙條聯繫上老翁的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重警方靠著關鍵紙條聯繫上老翁的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名老翁日前在環河南路騎樓附近，走路跌跌撞撞，一旁民眾擔心他的狀況趕緊通報警方到場協助，但員警發現老翁無法明確說出自己姓名及住址，不論是調閱失蹤人口資料，或是以人臉辨識系統都無所獲，最後藉由老翁身上的「錦囊」找到家人，並通知家屬帶回。

三重區日前一名88歲的張姓老翁於環河南路118號騎樓附近散步，因天氣寒冷且老翁身體狀況不佳，導致走路跌跌撞撞，一旁熱心民眾擔心張翁安危，向警方尋求協助，大同所警員翁麟鈞、陳清德接獲報案後立即趕往現場與洪翁交談過程中，發現洪翁無法自述其完整姓名及住址，僅知道自己住三和路四段某處。

員警調閱失蹤人口資料及利用人臉辨識系統，但都無相符合資料，考量洪翁已高齡行動不便，且當時適逢寒流來襲，便行駛巡邏車將洪翁載回派出所暫時安置並提供熱飲避免其失溫，並熱心準備熱食讓其充飢果腹，讓其回復體力。翁員仍不斷關心洪翁，並詢問身上是否有家屬聯絡方式。

就在警方苦惱之際，洪翁突然靈光乍現往口袋一伸，摸到一個小袋子裝著一張小紙條，裡面寫著兒子的聯絡方式，員警趕緊聯絡家屬通知到所，最後也順利幫助洪翁平安返家。洪翁兒子表示在如此低溫的天氣，警方能幫忙找到父親，且對父親無微不至的照顧相當感謝。

三重分局呼籲，民眾家中若有高齡長者或失智家人，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之連絡卡片，俾利警方快速聯繫家屬。

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