桃園翁外出迷途癱坐路旁冷到發抖　警發現護送返家

▲巡警發現失智陳姓老翁忘了回家的路。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區94歲陳姓老翁7日一個人獨自前往住家旁的公園散步，疑似失智症發作，加上體力不支，癱坐在路旁，加上入夜後氣溫逐漸轉涼，衣著單薄的老翁被凍得直發抖，直到深夜才被路過的員警發現，及時護送老翁平安返家。

▲▼經查詢確認陳翁身份後護送返家。（圖／平鎮警分局提供）

宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區平安南街的陳姓老翁，昨天下午趁著天氣好，杵著雨傘獨自前往住家旁公園活動筋骨，疑似年紀太大，失智症發作，加上體力不支，所以癱坐在平鎮區民族路與中央路口，老翁在寒夜裡縮著身子，冷到不斷的發抖。

警員楊捷翔及吳曉玲恰好執行春節超商夜間安全維護時經過，發現老翁獨自一人坐在路旁，趕緊主動上前關心，由於老翁被入夜的低溫凍到語焉不詳，於是員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，立即電召同仁駕著巡邏車及攜帶一些熱飲讓老翁暖身，平安護送老翁返家。

員警抵達老翁住家時，就看到心急如焚的老翁妻子站在門外四處張望，看到老伴平安無恙的歸來，頻頻道謝並向警方表示，先生因為年紀大，有時會忘了回家的路，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

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