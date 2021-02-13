他殺女友棄屍！逃亡深山「躲16年」 被逮時喪失語言能力

▲犯嫌逃亡16年，被逮捕時幾乎喪失了語言能力。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸蘇州市吳中區在2004年發生一起情殺案，一名年輕女性遭到殺害，身上沒有任何可辨識身分的證件、物品，而同居男友卻在案發後消失行蹤，警方立即成立了專案小組展開地毯式搜索，卻遲遲未能破案。直到2020年當局終於在雲林省大理市尋獲到嫌犯，不過嫌犯落網時卻因為在逃亡過程中不常與人說話交流，講話相當不流利，幾乎失去了語言能力。

綜合陸媒報導，警方一開始難以釐清被害者身分，甚至發出了尋人啟事，希望其家屬可以看到通知後聯絡，結果在案發後兩個月，當局接獲一條父親尋找失蹤女兒的請求，吸引了警方專案小組的注意。經過該名父親指認後，不管是身材、年紀、衣著都符合受害者生前特徵，被害者終於與家人團聚。

據報導，犯嫌在殺害女友之後，與父親一起逃往雲南大理市的深山中，逃亡的這16年裡的休閒娛樂，僅有每周到山腳下的加油站偷用網路下載電影回去看，其他時間連一通電話都不曾打過。父親平時則利用假身分打打零工，多少還會與人有所交流，但犯嫌與父親在深山裡鮮少對話，因為長期處在相當封閉的環境裡，所以在落網之後就被發現不能完整表達一句話，幾乎等同是喪失了語言能力，一舉一動也變得很遲緩。

最終，警方在2020年9月以故意殺人罪、包庇窩藏罪名逮捕父子兩人。

