　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

他殺女友棄屍！逃亡深山「躲16年」 被逮時喪失語言能力

▲▼犯嫌逃亡16年，被逮捕時幾乎喪失了語言能力。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲犯嫌逃亡16年，被逮捕時幾乎喪失了語言能力。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸蘇州市吳中區在2004年發生一起情殺案，一名年輕女性遭到殺害，身上沒有任何可辨識身分的證件、物品，而同居男友卻在案發後消失行蹤，警方立即成立了專案小組展開地毯式搜索，卻遲遲未能破案。直到2020年當局終於在雲林省大理市尋獲到嫌犯，不過嫌犯落網時卻因為在逃亡過程中不常與人說話交流，講話相當不流利，幾乎失去了語言能力。

綜合陸媒報導，警方一開始難以釐清被害者身分，甚至發出了尋人啟事，希望其家屬可以看到通知後聯絡，結果在案發後兩個月，當局接獲一條父親尋找失蹤女兒的請求，吸引了警方專案小組的注意。經過該名父親指認後，不管是身材、年紀、衣著都符合受害者生前特徵，被害者終於與家人團聚。

據報導，犯嫌在殺害女友之後，與父親一起逃往雲南大理市的深山中，逃亡的這16年裡的休閒娛樂，僅有每周到山腳下的加油站偷用網路下載電影回去看，其他時間連一通電話都不曾打過。父親平時則利用假身分打打零工，多少還會與人有所交流，但犯嫌與父親在深山裡鮮少對話，因為長期處在相當封閉的環境裡，所以在落網之後就被發現不能完整表達一句話，幾乎等同是喪失了語言能力，一舉一動也變得很遲緩。

最終，警方在2020年9月以故意殺人罪、包庇窩藏罪名逮捕父子兩人。
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」　網傻：馬上戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他殺女友棄屍！逃亡深山「躲16年」 被逮時喪失語言能力

上海已建成充換電設施38.5萬個　未來5年將再新增30萬個

鮮肉司機跨年夜遭恐怖強吻　女漢子下車丟15元安慰費「不用找了」

強調美國「基建急迫性」　拜登：中國將吃掉我們午餐

山東一家6口除夕被滅門！4歲孫子「小年夜剛回來」也遇害

小情侶半夜恩愛太大聲！鄰居投訴「天天做」反被嗆：這生理需求

央視春晚最年輕主持人　「大眼美女」電暈網友

隋代珍寶上春晚！　「天龍山石窟佛首」流失近半世紀

離婚半年巧遇前妻！男見她憔悴樣超愧疚　偷塞20萬信用卡

陸封殺BBC導火線　新華社點名「新冠、涉疆」報導

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門 公告「要爛一起爛」千人笑歪

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

他殺女友棄屍！逃亡深山「躲16年」 被逮時喪失語言能力

上海已建成充換電設施38.5萬個　未來5年將再新增30萬個

鮮肉司機跨年夜遭恐怖強吻　女漢子下車丟15元安慰費「不用找了」

強調美國「基建急迫性」　拜登：中國將吃掉我們午餐

山東一家6口除夕被滅門！4歲孫子「小年夜剛回來」也遇害

小情侶半夜恩愛太大聲！鄰居投訴「天天做」反被嗆：這生理需求

央視春晚最年輕主持人　「大眼美女」電暈網友

隋代珍寶上春晚！　「天龍山石窟佛首」流失近半世紀

離婚半年巧遇前妻！男見她憔悴樣超愧疚　偷塞20萬信用卡

陸封殺BBC導火線　新華社點名「新冠、涉疆」報導

12生肖交友運勢大公開！屬豬人氣王、屬虎有「金桃花」

爸爬屋頂轉頭嚇傻「哩那ㄟ底加！」　監視器錄下「阿金壯舉」

台北CP值超高早午餐！大份量鬆餅拼盤、豬排三明治　7家文青族必吃

釣魚驚見「裸體露鳥男」站樹枝！ 他全身超髒賣慘…結局超反轉

陳時中小巨蛋開金嗓…超嗨揪下次　詹雅雯曝因「3個字」愛上他

人夫2度外遇生子…禁不起被詢問「離家出走」　妻心寒訴請離婚

過年車位被霸佔！50年鄰居裝傻「蛤」她出大招…4hrs後跑來喊移車

不控制血糖易洗腎！吃多喝多尿多　小心糖尿病找上門

林逸欣大學偷約會遭斷金援　哥塞錢：不管幾歲都養妳

羅馬尼亞網球美女與台灣淵源深　健美身材超吸睛

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

大陸熱門新聞

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

山東一家6口除夕被滅門！4歲幼童也遇害

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

小情侶恩愛太大聲 鄰居投訴反被嗆

他逃亡16年 被逮時喪失語言能力

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

清朝最美皇后侍寢到50歲　牌子被翻到掉漆

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

父親失蹤急報警！警方一查逮捕報案人

離婚半年巧遇前妻...男見她「憔悴樣」超愧疚

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

央視春晚「最年輕」美女主持

清華女大生學餐遭性騷！案情逆轉被肉搜

更多熱門

相關新聞

夜店殺警案15嫌遭通緝　2年逮12人剩3人在逃

夜店殺警案15嫌遭通緝　2年逮12人剩3人在逃

2014年發生震驚社會的北市信義夜店殺警案，從2019年開始陸續判決57人，分處13年至2個月不等刑期，而主嫌蕭叡鴻則跑到中國大陸躲藏，日前返台後遭警方鎖定，北市警方指出，目前通緝共15人，仍有3人尚未到案。

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

竹北「女力劫囚專」　5人起訴求處重刑

竹北「女力劫囚專」　5人起訴求處重刑

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

港人逃亡數量增　181人尋求庇護

港人逃亡數量增　181人尋求庇護

關鍵字：

情殺逃亡喪失語言能力

讀者迴響

熱門新聞

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

快訊／大樂透1億頭獎「台南、台北」開出！春節大紅包送出48組

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

初二回娘家2星座寵妻財運爆發！

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

孫生親自送媽媽進警局　走出門哭了：心裡永遠最痛

威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面