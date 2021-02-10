北市夜店殺警57人定讞「15嫌落跑」　警2年逮12人3嫌在逃

▲北市統計信義夜店殺警案共計15人跑路，2年逮12人歸案3人在逃。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

2014年發生震驚社會的北市信義夜店殺警案，從2019年開始陸續判決57人，分處13年至2個月不等刑期，而主嫌蕭叡鴻則跑到中國大陸躲藏，日前返台後遭警方鎖定，北市警方指出，目前通緝共15人，仍有3人尚未到案。

北市刑大指出，信義分局刑警薛貞國於2014年某一晚，在夜店「SPARK」遭蕭叡鴻等人攻擊，且遭紅龍柱重擊頭部、身體等多處，當場倒臥夜店一樓身亡，當時現場一干人等一哄而散。

整起案件起因於富少曾威豪與女友劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員發生衝突，劉隨後打電話找來蕭叡鴻要討回公道，蕭隨即找了50多人到場助陣，因現場失控，一群人將薛貞國圍毆致死。

殺警案引起警方高度重視，在案發後陸續將涉案人等逮捕到案，2019年3月27日，最高法院判決57名涉案人等有罪定讞，但事後有多名人等未到案執行，也隨即遭發布通緝。

警方指出，當時北市共計有15人未到案執行，遭發布通緝，北市警方也開始針對一干人等實施抓捕行動，直到2021年1月底共計查獲12人，另外尚有3人遭通緝尚未到案。

目前尚未到案的人共計3人，分別是遭判有期徒刑13年的許淳凱、10年6個月的李聿鈞以及1年4個月的李岳澤，警方不排除3人已經潛逃出境，亦或者留在台灣境內，也將全力追查3人下落逮捕歸案。

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