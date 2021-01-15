竹北76秒「女力劫囚團」5人起訴！態度差還不知悔改　檢求處重刑

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局2020年12月9日晚間發生一起通緝犯脫逃，重刑犯籍斯瀚趁著戒護就醫時，在急診室外面突襲推倒員警，其他4名接應有人駕車逃亡。新竹地檢署15日偵查終結，認定5人藐視國家警務威信及司法權運作，以強暴方式壓制執勤警員，使重刑犯籍斯瀚脫逃、隱蔽，踐踏公權力，建請法院依法從重量刑。另豐田派出所2名警員涉過失致脫逃罪嫌，另案偵辦中。

籍斯瀚因前案判決確定，且未到案接受執行，經地檢署於2020年12月4日發布通緝，新竹縣警察豐田派出所警員同月8日20時45分將其逮捕緝獲。後來籍的小弟彭男、友人曾女、女友陳女分別前往派出所與籍男見面，期間還以LINE聯絡脫逃及接應。

▲籍斯瀚（中）與女友（左）小弟（右）等人一起策畫劫囚逃亡。（圖／記者陳凱力攝）



9日中午，籍斯瀚手持摺疊刀作勢自殘滋事，經警制止後，再佯裝身體不適，劉、黎2名警員則立刻呼叫救護車，並隨同戒護前往東元醫院急診室就醫，而女友陳女則開A車、小弟彭男、友人曾女駕駛B車、友人李女駕駛C車一路尾隨，直到14時57分，籍斯瀚與彭男在急診室外，趁著黎警取車、劉警1人戒護，又未將手銬回銬的空檔，彭男出手壓制劉警，而籍斯瀚則趁隙上了A車脫逃，彭男又趁員警趴在地上時，衝向C車一起離開現場。

一行人朝著新北市鶯歌地區會合，並趁機卸除籍斯瀚的腳鐐，在繼續前往桃園、新北、基隆等四處躲藏，2020年12月10日13時40分許，籍斯和、彭男、陳女及曾女外出，被循線追查的警方在基隆市七堵市區找到行蹤，4人狗急跳牆，竟衝撞警車準備加速逃逸，後來經警方開槍制伏，才順利將4人拘提到案。

檢方認，籍斯瀚等5人藐視國家警務威信及司法權運作，以強暴方式壓制執勤警員使其脫逃，逞一時之劣，彭男、曾女還積極張羅協助籍斯瀚隱蔽藏匿，籍斯瀚、陳女、曾女犯後還不知反省悔悟，態度不佳，建請從重量刑，以示懲儆。另豐田派出所劉、黎警員涉過失致脫逃罪嫌，另案偵辦中。

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