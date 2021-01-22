　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南男大生輾斃校花女友！最後傳訊：我要帶妳走　國民法官判無期

▲台南地院分別依貪污詐財未遂、竊盜、偽造文書等罪，分判簡員1年10月刑與4月徒刑、褫奪公權1年，均緩刑5年，以啟自新。（圖／記者林悅攝）

▲洪琦開車輾撞女友，還企圖焚屍，被判處無期徒刑，引起台灣社會批評。（資料照／記者林悅攝）

記者柯振中／綜合報導

台南致遠管理學院10多年前發生恐怖命案，大三學生洪琦不滿與劉姓女友分手，開車輾斃劉女，接著又企圖焚屍，當時被判處無期徒刑，引起台灣社會痛批。如今台南地院召開模擬法庭，由律師、檢察官、法官還原當時的狀況，交由國民法官審判，而判再度出爐，國民法官依然判處無期徒刑。

時間回到2007年，洪琦是致遠管理學院（現台灣首府大學）的學生，與劉姓女友同班，雙方關係為男女朋友，劉女外表出眾，在校活潑外向，又被封為校花。不過，兩人感情2008年8月生變，鬧得不歡而散。

時間經過3個月，劉女2008年11月與同班的顏姓同學交往，讓洪琦感到不滿，傳簡訊恐嚇劉女，「妳帶走我全部，我也要帶妳走。」劉女感到相當害怕，顏姓男友也擔心女友遭遇不測，因此搬進租屋處同居，就近保護女友。

▼洪琦不滿與前女友分手，開車衝撞、輾斃對方，還企圖焚屍。（示意圖／PAKUTASO）

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

同年12月，洪琦在教室喝酒鬧事，被校方送往醫院，接著被帶回台北的住處，後續竟然佯稱「回學校拿行李」，開著家裡的車子南下，買了沙拉油、木炭、汽油等物品，想要燒死劉姓前女友。

洪琦開車到劉女的租屋處，等候劉女出門上學，沒想到看見小倆口騎車甜蜜雙載，頓時心生恨意，緊隨在2人身後，加速將車撞飛。劉女遭撞後倒地，當時尚有呼吸，沒想到洪琦再度迴轉，逆向輾過劉女。

第一次輾過劉女，洪琦仍不解恨，接著不顧擋在劉女面前的顏男，再度開車衝撞，二度輾過劉女，也將顏男撞飛到一旁的安全島。洪琦停下車子，想將劉女抱上車，到郊區焚屍，但因為力氣不夠，加上一旁有同學阻擋，因此沒成功。

▼洪琦輾過前女友仍不解恨，還二度輾壓，企圖到郊區焚屍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

劉女遭到連續輾撞，最終不治身亡，洪琦也被依照殺人罪起訴。不過，當時法院經過判決，最終判處洪琦無期徒刑定讞，引起社會譁然，也有不少人批評審判者是「恐龍法官」。

時間經過10多年，台南地院召開模擬法庭，首度引進國民法官，還原洪琦案件的所有證據，讓國民法官進行審判。

律師、檢方、法官聯手還原洪琦當時的精神狀況，聲淚俱下地訴說成長背景，從小希望得到關愛、以及犯案前曾經到精神科求診的狀態，將多年前法官審判的現場完美還原。

值得一提的是，在不知道洪琦案審判結果的前提下，國民法官達成共識，依照恐嚇危害安全罪，以及殺人罪等罪嫌，判處4個月有期徒刑、無期徒刑，並褫奪公權終身，與當時法院做出的判決相似。

中華民國2020年8月14日施行《國民法官法》，目的是提升司法的透明度，藉此反映國民對正當法律的感情，增進國民對司法的了解與信賴。

►一鍋一蓋不到500元

▼國民法官在不知實際案情的前提下，選擇判處無期徒刑。（圖／pixabay）

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

ET快訊
寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲
「強烈冷空氣」將襲台！　急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

台南男大生輾斃校花女友！最後傳訊：我要帶妳走　國民法官判無期

汽車公司員工失聯沒上班！桃園一家四口CO中毒出現屍斑…送醫不治

雇主誣陷偷錢！房間內逼全裸…她絕望忍淚吞了「驗出DNA」

快訊／桃園一家四口「一氧化碳中毒亡」　警消破門發現身體僵硬

高雄騎士「1舉動」減速！　後方2機車追撞釀1死3傷

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

主人的任務！學姊激動演講　短裙滑出一根棒狀物體

快訊／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

台南男大生輾斃校花女友！最後傳訊：我要帶妳走　國民法官判無期

汽車公司員工失聯沒上班！桃園一家四口CO中毒出現屍斑…送醫不治

雇主誣陷偷錢！房間內逼全裸…她絕望忍淚吞了「驗出DNA」

快訊／桃園一家四口「一氧化碳中毒亡」　警消破門發現身體僵硬

高雄騎士「1舉動」減速！　後方2機車追撞釀1死3傷

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

石木欽案》邱顯智／年輕銀行員含冤死！莫再包庇「司法襯衫宴飲團」

石木欽案》陳業鑫／認真的司法官「重傷」　需避免劣幣驅逐良幣

教士簽回昔日百大第一普羅法　因今河成卡位二壘將專注外野

歐陽娜娜火辣造型失算！　緊身像「內衣褲外露」擺拍效果全變調

軍事家／解放軍機頻入侵　談台日兩國機型識別

影／掌握四大原則、避開五大迷思！　買基金也能勝過股票

趙麗穎爆離婚「網瞎扯兒子生父」　夫妻怒發聲明嗆無良

4萬5千呎台海高空！　空軍今凌晨仍在巡邏...網大讚：辛苦了

明星失德就是失業！鄭爽遭官媒痛批…露臉綜藝YouTube下架消失

G級辣模雙手一拉秀「超巨車頭燈」！　純白內衣全都露…網噴鼻血

魏如萱演唱會想露「羨慕鬼鬼穿緊身衣」　「半年要瘦7公斤」崩潰：生完好難瘦！

社會熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

桃一家四口疑一氧化碳中毒送醫不治

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

雇主誣陷偷錢！她忍淚吞了「驗出DNA」

高雄騎士「1舉動」減速釀1死3傷！

新北大善士「葉董」遭2噸半石造佛像壓死

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

共乘小黃…男在後座「推倒辣妹」性侵　運將：以為情侶

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

台東女遭姑丈性侵　驚爆全家都曾伸狼爪

更多熱門

相關新聞

剛被女友拋棄　男就中1億元樂透

剛被女友拋棄　男就中1億元樂透

南非一名30歲男子剛被女友拋棄，傷心沒多久就發現自己中樂透，贏得南非幣6,000萬元（約台幣1.12億元）大獎，讓他的心情瞬間從地獄變成天堂，在金融業工作的他暫時不打算退休，打算遇到好的對象就要立即結婚。

男大生臉書貼厭世文　兩地聯手救不回

男大生臉書貼厭世文　兩地聯手救不回

租女友3小時忍不住猥褻　二審判刑6月

租女友3小時忍不住猥褻　二審判刑6月

奧迪送貨鬼切大迴轉　男大生撞爆吐血

奧迪送貨鬼切大迴轉　男大生撞爆吐血

高雄惡男強佔女友車　見追討亮槍甩巴掌

高雄惡男強佔女友車　見追討亮槍甩巴掌

關鍵字：

男大生輾斃前女友情殺

讀者迴響

熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

華晨宇「有了女兒為什麼不結婚」？張碧晨洩端倪

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

華晨宇女兒名字曝光！單手抱娃報戶口

張碧晨名字被狂搜！6年前就認識華晨宇…緋聞都是真的

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產

更多

最夯影音

更多
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」
三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面