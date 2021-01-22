台南男大生輾斃校花女友！最後傳訊：我要帶妳走　國民法官判無期

▲洪琦開車輾撞女友，還企圖焚屍，被判處無期徒刑，引起台灣社會批評。（資料照／記者林悅攝）



記者柯振中／綜合報導

台南致遠管理學院10多年前發生恐怖命案，大三學生洪琦不滿與劉姓女友分手，開車輾斃劉女，接著又企圖焚屍，當時被判處無期徒刑，引起台灣社會痛批。如今台南地院召開模擬法庭，由律師、檢察官、法官還原當時的狀況，交由國民法官審判，而判再度出爐，國民法官依然判處無期徒刑。

時間回到2007年，洪琦是致遠管理學院（現台灣首府大學）的學生，與劉姓女友同班，雙方關係為男女朋友，劉女外表出眾，在校活潑外向，又被封為校花。不過，兩人感情2008年8月生變，鬧得不歡而散。

時間經過3個月，劉女2008年11月與同班的顏姓同學交往，讓洪琦感到不滿，傳簡訊恐嚇劉女，「妳帶走我全部，我也要帶妳走。」劉女感到相當害怕，顏姓男友也擔心女友遭遇不測，因此搬進租屋處同居，就近保護女友。

▼洪琦不滿與前女友分手，開車衝撞、輾斃對方，還企圖焚屍。（示意圖／PAKUTASO）



同年12月，洪琦在教室喝酒鬧事，被校方送往醫院，接著被帶回台北的住處，後續竟然佯稱「回學校拿行李」，開著家裡的車子南下，買了沙拉油、木炭、汽油等物品，想要燒死劉姓前女友。

洪琦開車到劉女的租屋處，等候劉女出門上學，沒想到看見小倆口騎車甜蜜雙載，頓時心生恨意，緊隨在2人身後，加速將車撞飛。劉女遭撞後倒地，當時尚有呼吸，沒想到洪琦再度迴轉，逆向輾過劉女。

第一次輾過劉女，洪琦仍不解恨，接著不顧擋在劉女面前的顏男，再度開車衝撞，二度輾過劉女，也將顏男撞飛到一旁的安全島。洪琦停下車子，想將劉女抱上車，到郊區焚屍，但因為力氣不夠，加上一旁有同學阻擋，因此沒成功。

▼洪琦輾過前女友仍不解恨，還二度輾壓，企圖到郊區焚屍。（圖／示意圖／取自pixabay）



劉女遭到連續輾撞，最終不治身亡，洪琦也被依照殺人罪起訴。不過，當時法院經過判決，最終判處洪琦無期徒刑定讞，引起社會譁然，也有不少人批評審判者是「恐龍法官」。

時間經過10多年，台南地院召開模擬法庭，首度引進國民法官，還原洪琦案件的所有證據，讓國民法官進行審判。

律師、檢方、法官聯手還原洪琦當時的精神狀況，聲淚俱下地訴說成長背景，從小希望得到關愛、以及犯案前曾經到精神科求診的狀態，將多年前法官審判的現場完美還原。

值得一提的是，在不知道洪琦案審判結果的前提下，國民法官達成共識，依照恐嚇危害安全罪，以及殺人罪等罪嫌，判處4個月有期徒刑、無期徒刑，並褫奪公權終身，與當時法院做出的判決相似。

中華民國2020年8月14日施行《國民法官法》，目的是提升司法的透明度，藉此反映國民對正當法律的感情，增進國民對司法的了解與信賴。

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▼國民法官在不知實際案情的前提下，選擇判處無期徒刑。（圖／pixabay）

