初二桃園以北「有陽光、降雨不定時」　時雨時晴維持至初五

▲北台灣至初五都會維持時晴時雨的天氣，長時間在外記得帶傘，圖為春節行天宮人潮。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

明天是初二，中央氣象局表示，台灣持續受到東北季風影響，桃園以北至東半部宜蘭地區容易出現局部短暫雨，但也會有太陽露臉，呈現時雨時晴天氣，提醒該地區民眾若有計畫出遊，一定要準備雨具。至於中南部地區較不受影響，多為晴天，需注意日夜溫差。

中央氣象局預報員官欣平表示，明（13）日天氣與今日類似，持續受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨。

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▲初一到初五的春節假期，都屬東北季風影響的天氣，北東偶雨陰涼，中南部可見陽。（圖／氣象局提供）

官欣平指出，北台灣影響明顯地區包含桃園以北以及東半部宜蘭地區，會有太陽露臉，也不會一直下雨，但是降雨時間不定，越靠近基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨則越是明顯。也因此，如果民眾要出遊，可以抓準太陽露臉短時間外出，至於長時間在外者，一定要攜帶雨具，一直到初五都會維持類似天氣，特別初五晚上水氣增加，陰雨機會較高。

氣象預報顯示，17日（初六）起東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚仍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲。官欣平說明，屆時天氣又會更差，北部、東半部地區呈現陰雨狀態，不過這波水氣較為短暫，到了18日（初七）天氣轉乾，僅有東半部地區下雨，到了20日後東北季風就會減弱，各地天氣趨於穩定。