畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」　兒揭惡行罵：沒用男人

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名蘇姓男子日前在臉書貼出一段影片，父親和阿公產生口角後，父親竟出手狠甩82歲老父4巴掌，施虐男子的兒子不忍見到阿公遭虐，在臉書發文斥責，「沒用的男人」，希望父親的不孝的舉動受到制裁。

監視器畫面可見，惡狠中年男對老父狂吼，「不然怎樣啦？」隨後先呼了老父2巴掌，老父欲伸手抵抗，沒想到，中年男竟伸出左手，朝老父右臉重打1巴掌，老父遭重擊後，中年男仍不肯罷手，左臉再1巴掌，一旁的婦人才趕緊上前護人。

▲逆子竟然對老父親連呼4巴掌。（圖／翻攝當事人臉書）

事情發生在1個月前，經常家暴家人的蘇男父親，因與阿公在自家客廳的神明桌前發生口角，沒想到，不孝的蘇男父親，竟然惱羞成怒在神明桌前，連續對老父呼了4巴掌，還怒吼大喊，「怎樣？我巴你了，你巴我啊？」蘇男當天目睹逆父，右臉2下後左臉1下再右臉1下，連擊下狠甩阿公巴掌，施暴過程被家中監視器錄下。

原來蘇男父親是被阿公領養，長大居然毫不顧養育之恩，蘇姓男子發文痛心指出，怎下的了手！「真的不用一次又一次傷害自己的家人，小時候你被領養才有機會來到這個幸福的家庭，而你現在卻傷害他，蘇男痛斥父親「不知羞恥！」他還寫道「問你為什麼打阿公？你竟然回我打阿公怎麼了嗎？」令蘇男心痛覺得「父親真的是個沒用的人！」

▲老父親一度用手阻擋但仍被呼巴掌。（圖／翻攝當事人臉書）

基隆警方未接獲當事人報案，初步了解，事發在一個多月前，警方看見貼文後主動派員了解，被打巴掌是82歲老父，請蘇姓男子家人撥打113並申請保護令，以免老人家持續遭到家暴受傷。

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