初一福袋麗寶限量100個半小時搶光　老虎城迎春活動開跑

▲大年初一福袋麗寶限量100個半小時搶光，老虎城一早舞龍舞獅活動也吸引不少人。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

初一走春拜年，麗寶Outlet Mall今年開店販售限量100個福袋，一早就吸引大批民眾排隊搶購，開店半小時搶光；另外位在市區的老虎城新春活動也起跑，包括館內滿額送紅包組，明天起一連多天館前廣場還有市集活動，就是要吸引消費者上門。

麗寶Outlet Mall表示，今天福袋搶頭香的是來自彰化的陳先生，一早帶著全家人來卡位，就為拔得頭籌搶得第一卡福袋，20吋的寶藍色行李箱，內含獨賣的鐘樓星巴克馬克杯、牛年限定紅色口罩等贈品，還有機會抱走Switch、姬龍雪手錶、萬元購物金，讓消費者大呼超級划算，開店半小時不到100個行李箱福袋已完售。

老虎城一早則有舞龍舞獅喜迎春與開運紅包免費送活動，獎品包括電影票、購物券等，同樣吸引不少人前往領紅包、沾喜氣。老虎城表示，春節期間，館內也配合中央政策，提醒民眾全程戴口罩，也加強消毒、清潔等，廣場也邀請知名布袋戲團演出，讓民眾在春節能逛得盡興、看得開心。

▲老虎城迎春活動開跑。（圖／記者游瓊華攝）

▲大年初一福袋麗寶Outlet Mall限量100個半小時搶光。（圖／記者游瓊華攝）