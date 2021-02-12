白沙屯媽祖「四季籤」出爐！　內容竟跟保安宮國運籤雷同

▲白沙屯抽出代表「稻、豆、瓜、海」的四季籤。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

記者葉國吏／綜合報導

有別於保安宮等抽國運籤，白沙屯拱天宮媽祖是抽代表「稻、豆、瓜、海」的四季籤，不過巧合的是，內容跟保安宮的「保守為主」頗為相似。

白沙屯拱天宮11日晚間貼文指出，白沙屯媽祖承襲過往慣例，在除夕夜向媽祖請示抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新的一年物產收成的狀況。而抽出的結果如下：

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稻 — 第 四十九 首：

貴人相見便相親，真覺風光遠過人；無限榮華從此始，青春努力莫辭勤。

豆 — 第 十 四 首

十年窗下苦操修，今日彈冠事壯遊；萬里長風欣得意，直登彼岸不須愁。

瓜 — 第 一O一 首

此籤尾尾連一詩，助油三斤補足添；求著此籤大吉利，百福駢臻萬事宜。

海 — 第 九十二 首

萬事無如忍最宜，勸君三覆細尋思；逢人切莫輕唐突，須學留侯進屢時。

白沙屯抽出的「海」四季籤，與保安宮抽出的「海冬運籤」相符合。保安宮的「海冬運籤」內容是「不要去過問別人的情況如何，也不要為了跟別人爭強鬥勝就亂花錢，多多焚香祈禱，保守一點行事，按部就班，自然就會有很好的結果。」這跟白沙屯的四季籤中的「萬事無如忍最宜，勸君三覆細尋思；逢人切莫輕唐突，須學留侯進屢時。」不謀而合。

▼大龍峒保安宮國運籤，第6首是「海冬運籤」。（圖／廟方提供）