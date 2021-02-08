高雄五甲廟抽「全台最早國運籤」！籤運曝：下半年有機會出國

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

農曆春節將至，許多廟宇會於新春期間抽出「國運籤」，作為整年運勢參考，其中位於高雄的五甲關帝廟抽出2021年全國最早的國運籤，且是支「中上籤」！對此，堂主陳人惪今（8日）受訪指出，上半年、農曆3月台灣新冠疫苗有譜，下半年、農曆8月時則是疫情好轉，有機會出國。

▲高雄五甲廟開出全國最早國運籤。（圖／記者許宥孺攝，下同）

高雄五甲關帝廟是全台唯一神明降臨，透過「筆生」以「桃筆」寫成籤詩，每年國運籤預測相當精準；今年其抽出的國運籤詩內容為「辛立歲中美妙隆，丑成有道發神龍，年中大地能六合，世道金牛添福宮」，堂主陳人㥁表示，整體來說此籤詩屬中上籤，整體來說今年上半年平平，至於下半年則有好轉情形。

▲紅色圈起處為年詩內容，點圖可放大。

上半年月籤部分，農曆3月「桐樹發出漸安心，禮教修身大道明，啟開新春飛鴻達，利人利己展才能」，陳人㥁表示，農曆1月、2月仍有零星狀況，但到農曆3月時，台灣疫苗會研發出來，民眾可安心。

下半年月籤部分，農曆8月「桂月圓滿照九州，海運大顯萬國遊，祿馬奔馳追千里，心安黎民喜心頭」、農曆9月「菊顯大鵬鳥沖天，神龍報本義仁賢，耀子千孫能祝福，遍地黃金炎炎錢」，陳人㥁則指出，世界疫情將平穩，門戶可開始互通，海運大顯，民眾有機會可出國。

▲▼下半年約莫農曆8、9月時，民眾有機會出國。

另外陳人㥁表示，部分籤詩內容目前有些玄機仍看不出，因為有時會對照月令時事才會顯現出來；而他強調，廟方鼓勵民眾向善，因果循環會有好報。

▼堂主陳人惪解說籤詩內容。