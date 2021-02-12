大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面

▲大龍峒保安宮國運籤出爐。（圖／廟方提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市大龍峒保安宮11日依照傳統「撞鐘儀式」，敲響108響平安祈福，於12日凌晨抽出國運籤詩「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。對此，廟方表示，4支籤總體都是以保守為主。

大龍峒保安宮有200多年歷史，抽出4支籤分別為歲君（國運、整體運勢）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等，分別為第57首、第31首、第35首及第6首。

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「國運」部分為「就像桃花源記一樣，千里迢迢尋找理想的仙境，但不知不覺還是回到自己的蓮臺，一切以保守自己的功德為上」。

「生理」運籤，「即使獲得的成果、賺到的金錢看起來的數據或許不甚如意，但比下有餘，稍看一下國際情勢，其實不管動靜如何，整個成長的幅度其實都是很能符合預期的計畫。新的一年氣象新穎，值得期待。」

▲▼大龍峒保安宮的4籤以「保守」為主。（圖／記者游宗樺翻攝）



「五穀」運籤，「就像最近的天氣一樣，雨不會下整天，也不會都不下，農人最需要的雨水也是如此，有水無水都要做好準備，這樣縱使有浮雲遮月，月光皎潔終究不會被遮掩，就不會被阻礙。萬事萬物的進行，宜保守自己的言行為主。」

「海冬」運籤，「不要去過問別人的情況如何，也不要為了跟別人爭強鬥勝就亂花錢，多多焚香祈禱，保守一點行事，按部就班，自然就會有很好的結果。」

廟方表示，4支籤總體都是以保守為主，所以要守住我們目前台灣的局面，就會有很好的結果，大家要耐心等待，也不要心一直向外求，喜事自然會上門；此外，廟方解釋，俗稱的國運籤，其實應該叫做公籤，求問私事叫做私籤，公籤是求問公眾的事務，而且是一個大方向，不太能用國運來一言以蔽之。

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