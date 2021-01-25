姜太公牛年國運籤出爐！籤詩曝「疫情緩解時機」：國人必須忍耐

▲陽明山姜太公道場牛年國運籤出爐。（圖／民眾提供，下同）

突發中心／台北報導

以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」2018年曾精準預測2020總統大選蔡英文連任成功，近日道場抽出牛年國運籤，「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開。」道場主席羅世新親自解籤，姜太公賜予「兌離」卦，指示牛年執政者必須堅守正道，處事冷靜，方能帶領國人度過重重考驗，待五月桐花盛開之際，時序進入春夏之交，台灣疫情自然緩解，所以國人必須忍耐，不要妄動！

姜太公國運籤為：「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開。」道場主席羅世新指出，卦象表示政府務必以人民利益為依歸，遵循中庸之道，不得輕舉妄動，面對中美台三方關係，蔡總統切忌隨波逐流、受激進台獨路線所影響，執政團隊發揮智慧，妥善處理兩岸關係，台灣牛年經濟榮景可期，股市如鼠年，依舊是牛市！

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至於內政議題中最具爭議的萊豬事件，羅世新強調，執政團隊只要心存正直，信守中道，與人民好好溝通，必可扭轉民調直直落的情形，總之，深得中庸之道並能固守，終會有通達的局面。國運如此，對應於企業與個人事業，亦是如此。

對於下屆總統熱門人選，羅世新透過籤詩解釋，誰先妄動出頭，誰就遭殃，指出在野黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕形勢看好，因為他們言必稱「市政優先」；執政黨方面副總統賴清德表現也很穩定，不過桃園市長鄭文燦給外界印象則是動作頻頻，奉勸鄭文燦不宜率先出頭，免得成為箭靶。有意問鼎2022六都市長的人也一樣，切勿妄動，諸事謹慎，才有機會脫穎而出。

每當農曆春節來臨之際，不僅國運籤話題引人關注，如何在新年開運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場依循往例，將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會。但礙於防疫考量，不鼓勵信眾親自參加法會，待疫情緩解，再請信眾上山拜拜還願。希望新的一年來臨，國人能得到姜太公及五路財神加持護佑，心想事成。