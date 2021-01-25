　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

姜太公牛年國運籤出爐！籤詩曝「疫情緩解時機」：國人必須忍耐

▲▼陽明山姜太公道場牛年國運籤出爐。（圖／民眾提供）

▲陽明山姜太公道場牛年國運籤出爐。（圖／民眾提供，下同）

突發中心／台北報導

以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」2018年曾精準預測2020總統大選蔡英文連任成功，近日道場抽出牛年國運籤，「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開。」道場主席羅世新親自解籤，姜太公賜予「兌離」卦，指示牛年執政者必須堅守正道，處事冷靜，方能帶領國人度過重重考驗，待五月桐花盛開之際，時序進入春夏之交，台灣疫情自然緩解，所以國人必須忍耐，不要妄動！

姜太公國運籤為：「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開。」道場主席羅世新指出，卦象表示政府務必以人民利益為依歸，遵循中庸之道，不得輕舉妄動，面對中美台三方關係，蔡總統切忌隨波逐流、受激進台獨路線所影響，執政團隊發揮智慧，妥善處理兩岸關係，台灣牛年經濟榮景可期，股市如鼠年，依舊是牛市！

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於內政議題中最具爭議的萊豬事件，羅世新強調，執政團隊只要心存正直，信守中道，與人民好好溝通，必可扭轉民調直直落的情形，總之，深得中庸之道並能固守，終會有通達的局面。國運如此，對應於企業與個人事業，亦是如此。

▲▼陽明山姜太公道場牛年國運籤出爐。（圖／民眾提供）

對於下屆總統熱門人選，羅世新透過籤詩解釋，誰先妄動出頭，誰就遭殃，指出在野黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕形勢看好，因為他們言必稱「市政優先」；執政黨方面副總統賴清德表現也很穩定，不過桃園市長鄭文燦給外界印象則是動作頻頻，奉勸鄭文燦不宜率先出頭，免得成為箭靶。有意問鼎2022六都市長的人也一樣，切勿妄動，諸事謹慎，才有機會脫穎而出。

每當農曆春節來臨之際，不僅國運籤話題引人關注，如何在新年開運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場依循往例，將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會。但礙於防疫考量，不鼓勵信眾親自參加法會，待疫情緩解，再請信眾上山拜拜還願。希望新的一年來臨，國人能得到姜太公及五路財神加持護佑，心想事成。

ET快訊
牛年國運籤出爐！　籤詩揭「疫情緩解時間點」
中山女高生學測「老鼠爬上身」倒地崩潰　大考中心回應了
獨／京華城乾屍案揭密！家屬控包商害命　聽到1件事沉默了
快訊／韓歌手被發現倒花圃全是血　得年29歲
民眾瘋買防疫保單　陳時中嘆「不太划算」曝實際風險
部桃風暴已有2991人「即刻隔離」　疫情以來最大規模

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

部桃回溯匡列隔離人數暴增　台中慈濟26日起刷健保卡入院

部桃擴大回溯「已統計2265人」　1048名出院者、1217名陪病及同住家人

確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

部桃5千人隔離！採檢民眾怨「都推到我們身上」…批陳時中：慢半拍

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

部桃回溯匡列隔離人數暴增　台中慈濟26日起刷健保卡入院

部桃擴大回溯「已統計2265人」　1048名出院者、1217名陪病及同住家人

確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

部桃5千人隔離！採檢民眾怨「都推到我們身上」…批陳時中：慢半拍

3天狂降7kg！50歲泰國移工拳王敗給徒弟　精神贏得全場尊重

秀智演唱會全場「肩帶外露」好尷尬　穿大削肩緊身洋裝熱舞

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

中印又傳衝突「20解放軍受傷」　胡錫進：印媒編造「做夢呢吧？」

操盤勞動基金炒股遭逮稱「不記得」　前勞金局組長游迺文延押2月

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

大連氣爆造3死8傷　疑瓦斯管線破裂外洩釀禍

3D遊戲續航達8hr！外媒實測S21 Ultra電力　比12 Pro Max還強

陳一新／拜登紓困案卡參院　拜登靈活便通妥協

北市居家隔離、檢疫人數若破萬　柯文哲：壓力太大

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

更多熱門

相關新聞

防疫險沒保到免驚　勞工遭隔離請假還有1.4萬可以領

防疫險沒保到免驚　勞工遭隔離請假還有1.4萬可以領

隨著本土案例增加，中央流行疫情指揮中心24日宣布擴大匡列居家隔離人數將增至5000人，因此爆紅的防疫保單也引發民眾瘋狂搶投保，不過，勞工真的如果被要求居家檢疫隔離是否就真的只能靠保險自保呢？

部桃護理師趴桌照曝　夫：我會照顧好兒子

部桃護理師趴桌照曝　夫：我會照顧好兒子

部桃效應！雙北口罩、酒精買氣增5成

部桃效應！雙北口罩、酒精買氣增5成

物資狂湧部桃！她揭1原因勸「不要再捐了」

物資狂湧部桃！她揭1原因勸「不要再捐了」

桃園各學校寒輔等活動一律暫停　中小學運動會不開放

桃園各學校寒輔等活動一律暫停　中小學運動會不開放

關鍵字：

姜太公國運籤疫情

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

《玩很大》未播先道歉！

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面