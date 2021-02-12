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首次孤身留北京過年　台生吃「台味便當」年夜飯想家

▲▼北京台生送暖活動。（圖／受訪者提供）

▲在北京發展的台灣各大學校友會學長，發起向台生送暖活動。圖為台灣味便當。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／北京報導

受新冠疫情影響，今年留在海外過年的遊子數量大增，尤其對「在陸台生」來說，更是頭一遭。一邊吃著台灣各大學校友會前輩送暖的「台味便當」、一邊與家人聯繫的盧同學坦言，她在北京求學七年，這還是首次春節留在北京，眼見室友們一一回鄉，「其實最大的感想，說到底還是那句，我真的挺想家的。」

像盧同學這樣的台生，今年光在北京，還有超過250人。因不只返台要接受「14+7」隔離，由近月大陸華北、東北地區的本土疫情復發、國際疫情嚴峻，大陸各省市提倡「留在原地過年」，北京更祭出最嚴「14+7+7」隔離檢疫，考量龐大的時間、金錢成本，不少台生只能和家人分隔兩地。

▲▼北京的大學對學生採取半封閉式進出入管理，同時也在校內舉辦活動，讓學生感受年味。（圖／受訪者提供）

▲北京大學對學生進出採取半封閉式管理。（圖／受訪者提供）

「一月開始，連進出校園都要提出申請，沒有正當理由老師不會通過」，北京大學工學院的廖同學，是在大學畢業後才赴陸求學，每年寒暑假都回台，去年1月中返家後，一待就是到去年8月才返京，面對如今要一個人留守宿舍過節，她說「其實這次來，已經做好要待很久的準備了。」

只是年夜飯沒辦法跟家人團聚，就讀北京清華大學的盧同學仍有些不適應，她坦言，過去每年圍爐，都會和媽媽、姐姐們一起主菜，做蘿蔔糕、吃長年菜、打麻將。

▲▼北京清華大學留校台生在春節期間，與親友視訊。（圖／受訪者提供）

▲留守北京台生與親友視訊。▼在京發展的台灣前輩，向首次在大陸過年的台生送物資。（圖／受訪者提供）

▲▼北京台生送暖活動。（圖／受訪者提供）

「這次沒有這些就少了年味的氣氛」，加上同寢室一個住江西、一個住湖北的室友陸續回家，盧同學定期和家人視訊，為自己安排學外語、手繪等學習進度，好排解鄉愁和渡過春節。

值得注意的是，有感於盧同學、廖同學等北京台生，因疫情只能留在校園接受「半封閉」式管理，不只進出受限、伙食選擇也少，台灣各大學校友會在北京發展較久的台商、台幹學長，也發起愛心送暖活動，並邀請陸企伊利乳業，希望溫暖這些人生中頭一遭，孤身留在北京過年的台生的心。

發起人之一的台青楊品驊說，據各大學台生組織統計，留在北京過年的台生至少有250人，「學生們的需求很單純，就是想家」。所以，他們準備滷肉飯、麻油雞、紅棗銀耳羹、黑松沙士或津津蘆筍汁、維力炸醬麵等組成的年夜飯便當、愛心物資，配送到每個有台生就讀的學校。

他表示，「有的學校有50人，有的只有1個人，我們也來送」，雖然不貴重，但希望讓學生知道，還有「自家人」在關心他們、跟他們互動。

在和家人視訊過程中，盧同學開玩笑地說，其實家人對她一個人留在北京的看法很兩極，譬如爸爸天天看新聞寫大陸爆發本土確診，很是擔心，姐姐則是能理解學校半封閉管理的做法，常常鼓勵她。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼北京清華大學雖管控學生進出，但也在春節期間於校內舉辦活動，讓留守的學生感受年味。（圖／受訪者提供）

▲▼北京的大學對學生採取半封閉式進出入管理，同時也在校內舉辦活動，讓學生感受年味。（圖／受訪者提供）

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