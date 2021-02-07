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汐止「天然茶莊」有機茶入年菜　新北特色茶餐牛年忘返好滋味

▲汐止「天然茶莊」有機茶入年菜 新北特色茶餐牛年忘返好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止「天然茶莊」有機茶入年菜，新北特色茶餐牛年忘返好滋味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節將近，新北市汐止區「天然茶莊」過年不打烊，推出應景茶餐，以有機茶入年菜，菜餚帶有茶香又不油膩，讓人清爽迎牛年。第四代的蔡旭志與妻子周慧慧攜手在汐止區經營有機茶園，將茶園有機茶結合菜品，推出特色茶餐及茶點，清爽健康又美味，讓人「牛年」忘返！

48歲的蔡旭志，生活在茶香世家，從小幫忙家裡做茶，青春期時因為做茶太辛苦，不願意接下家中茶園，高中改讀水產養殖相關科系，然而在退伍之後，因為不忍看到母親因為同時經營茶園及餐廳而累倒，毅然接下餐廳及茶園；身為「茶四代」的蔡旭志，於2015年與妻子周慧慧，開始整理家中荒廢的茶園，採不噴藥不施化肥的有機理念種茶，並加入友善耕作的行列，後來更取得有機驗證，是汐止區唯一的有機茶農。

▲汐止「天然茶莊」有機茶入年菜 新北特色茶餐牛年忘返好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲天然茶莊在2018年入選經濟部台灣滷肉飯節的嚴選店家，2021年入選「AMOT星級溯源三星茶餐廳」。

在經營茶園方面，2020年將自身栽培經驗導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備，收集田間環境數據，建立種植模式，提升茶園產量；製茶技術方面，妻子周慧慧也於2020年榮獲第一屆「2020全國有機茶TAGs分類分級評鑑」銅蛙選，做出富有甜果香的包種好茶。

在接下家中餐廳後，蔡旭志不斷開發新菜單，將茶園有機茶與菜品結合，開發出特色茶餐。在菜色品質上，他以品質好又安全的食材做成特色茶餐，除了使用自家茶園有機茶，同時也採用通過產銷履歷驗證的蔬菜、米飯及豬肉等食材，堅持帶給顧客安全又健康的好滋味。

▲汐止「天然茶莊」有機茶入年菜 新北特色茶餐牛年忘返好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府持續推廣有機農業，除了協助媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助。

天然茶莊在2018年入選經濟部台灣滷肉飯節的嚴選店家，更在2021年入選「AMOT星級溯源三星茶餐廳」。周慧慧表示，一開始接手餐廳相當地不適應，在餐廳工作一站就是8小時，一整天下來腳都起泡，同時還要利用餐廳休息空檔管理茶園，去茶園拔草採茶，相當辛苦！但看到這些老主顧吃著茶餐配著有機茶的滿足表情，一切的辛苦都是值得了！

農業局長李玟表示，新北市政府持續推廣有機農業，除了協助媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助，希望減輕農友負擔並落實環境生態永續發展，同時也鼓勵產業跨界合作，創造收益。過年期間天然茶莊除了提供安全美味的茶餐，像是烏龍薰蝦、茶葉雞湯、茶香豬腳、茶香檸檬魚及採茶飯，也提供有機茶及茶點，是拜年送禮首選，想一嚐茶香好滋味的民眾。

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