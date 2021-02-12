奧姆真理教「沙林毒氣」恐攻60秒6300人死傷！東京地鐵淪人間煉獄

▲麻原彰晃創立奧姆真理教。（圖／路透）



記者王佩翊／整理報導

以麻原彰晃為首的日本奧姆真理教1995年發動震驚全球的「東京地鐵沙林毒氣事件」，一共造成13人死亡、6300輕重傷。當時奧姆真理教多名教徒帶著裝有沙林毒劑的塑膠袋，分別搭上5班列車，趁著通勤的尖峰時刻，在車內用雨傘刺破塑膠袋，毒氣瞬間擴散至車廂內外，導致現場乘客與站務人員口吐白沫、嘔吐、呼吸困難，宛如人間煉獄。

奧姆真理教最高峰時期曾擁有1.5萬名教徒，教義在推廣世界末日，教主麻原彰晃（本名松本智津夫）1990年成立真理黨，並推派大量教徒從政，但卻全員選舉失利。麻原彰晃因此心懷怨恨，認為自己不被社會大眾所接受，開始策劃一連串的犯罪行為「報復社會」。他召集了有相關背景的教徒製造化學藥劑沙林，並和4名教徒在1990年3月20日，帶著沙林毒劑搭上「死亡列車」。

▲「東京地鐵沙林毒氣事件」一共造成6300餘人無辜傷亡。（圖／路透社）

5人搭上列車後，先是以雨傘傘尖刺破裝有毒劑的垃圾袋，隨後便隨著擁擠的人潮擠下電車，待車門關閉後，毒氣瞬間在車廂內蔓延。當時列車緊急靠站停駛，怎知開門後，毒氣瞬間竄至月台上，導致車廂內外都被毒氣壟罩。由於不知事發原因與中毒來源，許多救難人員與站務人員也在救人的過程中毒。該起事件最終帶走了13條無辜性命，並造成6300多人受傷，許多人至今仍留有後遺症。

▲東京地鐵瞬間淪為人間煉獄。（圖／達志影像／美聯社）



▲醫護人員忙著急救。（圖／CFP）



經過了20多年，東京地鐵沙林毒氣的主謀麻原彰晃最終於2018年伏法，而同日也有其餘7名教徒一同被執行死刑。據悉，麻原彰晃被通知執行死刑時，十分冷靜，並未交代遺言，僅指名四女負責處理自己的後事。然而四女得知消息後，卻透過律師表示，將拒絕領取父親的遺骨。最終，在各方協調下，四女終於同意領回骨灰，但由於許多信徒深信麻原是神的化身，若埋在山上可能會成為朝聖地，因此她決定將父親的骨灰撒在太平洋上一片不為人知的海域。

▼ 奧姆真理教教主麻原彰晃與幹部井上嘉浩。（圖／達志影像／美聯社）



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