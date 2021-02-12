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台南男硬上女友「1次就中」…完事秒失聯！被逮曝：她有點不願　

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲男子違反女友意願硬上，還讓對方懷孕又流產。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名男子阿蔡（化名）2019年7月間於網路上結識有輕度智能障礙的女子小金（化名），兩人進一步交往後，曾於旅館發生關係，不過，同年9月，他見小金獨自一人在家時，卻違反小金意願，硬上得逞。直到小金得知自己懷孕，無法聯繫上阿蔡後，決定報警提告。對此，台南地院審結，依強制性交罪，將阿蔡判刑4年。

判決指出，阿蔡與小金交往後，曾發生過一次合意性行為，然而在這之後，2019年9月時，阿蔡見小金獨自一人在家，不顧小君拒絕喊著「不要」、以雙手不斷反抗，強行將小金壓在沙發上，硬上得逞。

直到小金因月經延遲，與其同住的舅媽建議前往醫院檢查，才發現自己懷孕，並於婦產科診所服藥流產；而她想聯繫阿蔡時，遲遲沒獲得回應，隨後便報警處理，全案因此曝光。對此，阿蔡坦承雙方確實有發生關係，但否認強制性交犯行，聲稱雙方在網路上認識後，才合意性交。

▲▼驗孕棒出現兩條紅線，讓原PO難過想起往事。（圖／CFP）

▲小金因月經延遲到婦產科就診，才知道自己懷孕，但阿蔡卻失聯，因此報警。（示意圖／視覺中國CFP）

法官勘驗阿蔡警詢錄影內容，面對警方詢問「是否為一時情慾衝動」、「當下小金沒有願意？」等語，阿蔡則回答「對，一時（衝動）」、「有有有點不願」、「她口頭上表達不願意」等語，足認阿蔡清楚自己是一時情慾衝動而求歡，卻在小金以口頭明確拒絕後，仍執意要與小金發生性行為，因此不採信阿蔡說詞，

不過，小金雖稱有告知阿蔡自己為輕度智能障礙者，但到了法院又否認。法官認為，小金於庭上宣讀結文過程，均可正常回答，外在表現與一般人相差無幾，具一般對話能力，再加上小金就讀一般學校，無特殊外在表徵可辨識其身分，因此阿蔡是否知道小金為心智缺陷者，這部分尚有可疑，最終審酌後，依普通強制性交罪，將阿蔡判刑4年。

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