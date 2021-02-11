舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

▲文文（化名）生日當天被帶出場，卻慘遭大哥灌醉性侵，一度怕遭報復不敢報警，在朋友鼓勵下才提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者羅志華／台北報導

有黑道背景的吳姓男子於2016年4月間，至北市舞廳消費，並將舞小姐文文（化名）帶出場，並趁她酒醉意識不清時，帶到摩鐵性侵得逞，文文酒醒後，曾向櫃檯人員問「被強姦怎麼辦」，卻又擔心吳男大哥的身分，一度不敢張揚，最後在朋友鼓勵下才提告，幾名小弟於審理時，證稱文文同意性交易，卻因用詞「一模一樣」，遭法官質疑串證，北院依乘機性交罪，判吳男3年8月徒刑。

文文控訴，當天她被帶出場後，又到另家酒店繼續喝，期間因喝茫了，記憶有些模糊，只記得遭吳男性侵時痛醒，即使哭喊不要，仍遭吳男施暴，不僅下體有撕裂感，衣服、洋裝也被扯壞了，睡醒後房內只剩她，離去時，櫃台人員還向她催收1800元房費，事後曾氣得傳訊吳男，「這就是你送給我的生日禮物嗎！？」

吳男表示，他和文文性交易後，因沒把錢付清，才會被誣陷性侵，且他力氣那麼大，若真要對文文硬來，她絕不可能只受這點輕傷；律師表示，幾名證人都說文文當時意識清楚、與吳男互動親密、也是自己走進摩鐵的。

法官參考文文的驗傷單，她手、背、頭均有擦挫或瘀傷，下體也有多處撕裂傷，從衣物毀損照來看，也與文文指遭吳男拉扯的說法吻合，摩鐵人員也說，曾聽文文說有被強暴，陪同報警的友人則證稱，文文於電話中一直哭，卻又擔心吳男找她弟弟麻煩不敢報警、也不想讓家人知道，在強力勸說下才決定提告，文文的反應，與多數性侵受害者相當。

法官認為，從摩鐵監視器畫面中，很明顯能看到文文的醉態，顯見吳男也知道她意識不清，而雖然幾名小弟，都說文文與吳男摟摟抱抱、互動親密、同意性交易，但幾人竟全都以「摟摟抱抱」、「親密」等詞，描述吳男與文文的互動，顯然是串證後的供詞，認定吳男乘機性交犯行明確，依法判刑。

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