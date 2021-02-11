　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲文文（化名）生日當天被帶出場，卻慘遭大哥灌醉性侵，一度怕遭報復不敢報警，在朋友鼓勵下才提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者羅志華／台北報導

有黑道背景的吳姓男子於2016年4月間，至北市舞廳消費，並將舞小姐文文（化名）帶出場，並趁她酒醉意識不清時，帶到摩鐵性侵得逞，文文酒醒後，曾向櫃檯人員問「被強姦怎麼辦」，卻又擔心吳男大哥的身分，一度不敢張揚，最後在朋友鼓勵下才提告，幾名小弟於審理時，證稱文文同意性交易，卻因用詞「一模一樣」，遭法官質疑串證，北院依乘機性交罪，判吳男3年8月徒刑。

文文控訴，當天她被帶出場後，又到另家酒店繼續喝，期間因喝茫了，記憶有些模糊，只記得遭吳男性侵時痛醒，即使哭喊不要，仍遭吳男施暴，不僅下體有撕裂感，衣服、洋裝也被扯壞了，睡醒後房內只剩她，離去時，櫃台人員還向她催收1800元房費，事後曾氣得傳訊吳男，「這就是你送給我的生日禮物嗎！？」

吳男表示，他和文文性交易後，因沒把錢付清，才會被誣陷性侵，且他力氣那麼大，若真要對文文硬來，她絕不可能只受這點輕傷；律師表示，幾名證人都說文文當時意識清楚、與吳男互動親密、也是自己走進摩鐵的。

法官參考文文的驗傷單，她手、背、頭均有擦挫或瘀傷，下體也有多處撕裂傷，從衣物毀損照來看，也與文文指遭吳男拉扯的說法吻合，摩鐵人員也說，曾聽文文說有被強暴，陪同報警的友人則證稱，文文於電話中一直哭，卻又擔心吳男找她弟弟麻煩不敢報警、也不想讓家人知道，在強力勸說下才決定提告，文文的反應，與多數性侵受害者相當。

法官認為，從摩鐵監視器畫面中，很明顯能看到文文的醉態，顯見吳男也知道她意識不清，而雖然幾名小弟，都說文文與吳男摟摟抱抱、互動親密、同意性交易，但幾人竟全都以「摟摟抱抱」、「親密」等詞，描述吳男與文文的互動，顯然是串證後的供詞，認定吳男乘機性交犯行明確，依法判刑。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
紫南宮2020發財金隨機突襲發放！「出4億還7億」
台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光
爆曾國城「用腿蹭」性騷擾被罵爆　女導演發聲了
除夕樂透大獎200萬等你拿　快下注幫自己賺紅包
劉樂妍脫口「4關鍵字」惹怒陸網友　挨轟：回台灣去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

中風失意男坐中興橋護欄吐4字　勇警及時抱住救一命

快訊／1家3口返鄉過年花蓮自撞路樹…後座母親重傷不治釀1死2傷

就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

正港鐵飯碗！警獨享愛心鐵便當　佛心餐廳供應：抗疫＋熱呼呼

「檢舉達人」疑現蹤小港…從早站到下午差點被打　傻眼真相曝

「長腿女神」肖像照遭無限期使用　提告求償157萬結果曝

震驚社會殺妻案！長期積怨、爭監護權　狠夫持刀砍妻…她噴血慘死

小黃狗慘遭虐待逃家　虛弱躲警車底顫抖…員警為牠築窩：我們養！

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

中風失意男坐中興橋護欄吐4字　勇警及時抱住救一命

快訊／1家3口返鄉過年花蓮自撞路樹…後座母親重傷不治釀1死2傷

就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

正港鐵飯碗！警獨享愛心鐵便當　佛心餐廳供應：抗疫＋熱呼呼

「檢舉達人」疑現蹤小港…從早站到下午差點被打　傻眼真相曝

「長腿女神」肖像照遭無限期使用　提告求償157萬結果曝

震驚社會殺妻案！長期積怨、爭監護權　狠夫持刀砍妻…她噴血慘死

小黃狗慘遭虐待逃家　虛弱躲警車底顫抖…員警為牠築窩：我們養！

紫南宮2020發財金「出4億還7億」…錢母突襲發放民眾證件要帶好

從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

先探／解密先進封裝技術

不知網課禁音2hrs！烏龍教授知道真相「連蛤2聲」　無奈宣布：補課

習拜選在除夕通電話　胡錫進：表達對中國的善意、尊重

湖人連3戰打延長賽加班　詹皇關鍵防守險勝雷霆

中共火箭軍展示「長劍-10」精確命中窗戶　專家：對台灣的警告

初一湧現出遊潮！國道「5大地雷路段」曝　國5北向塞到深夜

不喜歡看ON檔？適合「一次追的5大懸疑爽劇」GET…這部被譽《信號》2.0！

如廁先經過「摸乳巷」！他曝光租屋處超狂設計　網見走廊盡頭噴笑

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台南2屁孩騎車踹移工！下秒自摔

國三撞「四輪朝天車」　一看驚見路中躺男屍

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

即／獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／1家3口返鄉花蓮自撞　後座母親重傷不治

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

結婚生子又想找前男友復合…理由超扯網友傻眼

更多熱門

相關新聞

王定宇助理住處藏大麻株遭聲押　交保理由曝

王定宇助理住處藏大麻株遭聲押　交保理由曝

台中市警三分局11月18日凌晨南下台南市東區，在立委王定宇26歲邱姓助理住處查獲大麻成品、半成品共40多公克，及一株大麻活株，訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方以邱嫌犯嫌重大，有串證滅證之虞，向台南地院聲請羈押，台南地院召開羈押庭，19日下午4時許裁定邱嫌30萬元交保。

母坐牢…少女遭同床哥哥兩度侵犯裝睡

母坐牢…少女遭同床哥哥兩度侵犯裝睡

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天後...主嫌落網！

高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天後...主嫌落網！

即／金芭黎護國舞小姐說話了！11字親曝現況

即／金芭黎護國舞小姐說話了！11字親曝現況

關鍵字：

乘機性交罪串證舞小姐

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面