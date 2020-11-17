媽媽坐牢…少女遭同床哥哥兩度侵犯裝睡　吐心酸：不想他入監

▲琳琳被哥哥長指甲刺痛下體，不敢張揚只好裝睡翻身抵抗，提告時表示「不希望哥哥坐牢」。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

讀國中的琳琳（化名）於母親2017年入監後，搬去與同母異父的哥哥同住，不料哥哥竟趁2人同床時指侵，琳琳被指甲刺痛不敢張揚，只好裝睡忍耐，直到哥哥幾天後又對她指侵，才崩潰向輔導老師求救，北院日前依乘機性交罪，判哥哥3年4月徒刑。

琳琳控訴，哥哥於2018年9月間，趁2人同床時對她指侵，隔天哥哥向她試探「我昨天踢妳，妳都沒感覺喔？」，她為確定是不是哥哥做的，假稱睡著了，想看對方會不會繼續，果然幾天後，哥哥又對她指侵，過程中她下體被指甲刺痛不敢張揚，只好翻身消極抵抗，因為怕家人吵架，只好跟學校輔導老師訴苦。

哥哥否認犯罪，還稱都是琳琳主動接近，但他不會碰琳琳；律師表示，琳琳在母親入監後，到寄養機構住卻常逃跑，與哥哥同住期間，不僅在外有男友，也時常與網友約會，更常因在外喝酒被抓到警局，再參考琳琳先前的就醫紀錄，顯見琳琳說謊成性，之前告表哥性侵也不付審理，主張本案是琳琳在幻想。

法院認為，琳琳下體確實驗出新、舊裂傷，控訴也通過測謊，先前告表哥雖不付審理，但當時琳琳因記憶模糊，無法明確提出佐證，而本案在事發不久提告，也有不少證據支持，且琳琳於審理中表示，因不想再被侵犯才提告，哥哥平常也會帶她出去玩，她只想讓哥哥做點公益、勞動服務，有得到教訓就好，不希望對方被關，顯見琳琳的控訴並不是幻想，依哥哥2次對琳琳乘機性交犯刑，判3年4月徒刑。

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