快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇動機曝

▲高雄市10日一間舞廳前發生鬥毆事件，一名男子遭斷動脈送命，主嫌落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區七賢路一間舞廳前上周發生打架鬥毆事件， 1名李姓民眾受傷送醫後不治，經過偵辦之後，鬥毆雙方人馬共計13人被帶回偵辦，但40歲的林姓主嫌則於案發後搭車逃逸藏匿，經過2天逃亡，現在落網了！

經過專案小組掌握林姓男子逃逸所搭乘的車輛沿逃逸路線調閱、過濾上百支路口監視器影象後，研判林姓男子可能接觸對象及逃逸路線，認為他可能落腳藏匿於屏東縣及高雄市的三民、鳥松、左營等地區處所，隨即由專案小組派員鍥而不捨不分晝夜24小時監控、埋伏，於12日晚上22時，趁林姓男子返回左營住所時，一舉將其逮捕到案。

▲高雄市10日一間舞廳前發生鬥毆事件，一名男子遭斷動脈送命，主嫌落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林姓男子初步稱，當天渠於舞廳門口等候朋友前來一起消費，等候中發現李姓死者一方其中有不詳人一直瞪著他，所以是心生不滿上前嗆聲，一陣推擠混亂中，才持折疊刀揮刺，造成李姓死者大量失血而死，同時宣稱刀子不是他帶的，反控是從死者那一群當中，從不明人士手中所搶下的。其實林姓嫌犯也是名通緝犯，是在2016年4月違反槍砲彈藥刀械管制以及在今年5月被依殺人未遂判刑，這2起案件都是通緝中。

同時針對該舞廳於發生鬥毆事件之時，並未第一時間報案，以致無法遏止鬥毆事件擴大，業者明顯無法自主管理，新興分局為有效防制街頭鬥毆暴力事件再發生，已動員大批警力每日針對該舞廳實施密集性大規模臨檢、周邊閉鎖性路檢勤務作為，進行預防性的約束。

▲高雄市10日一間舞廳前發生鬥毆事件，一名男子遭斷動脈送命，主嫌落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）