快訊／金芭黎護國舞小姐說話了！慘被全高雄封殺剩3條路　11字親曝現況

地方中心／高雄報導

高雄市一名確診新冠肺炎的台商在一月份發病返台，竟然還趴走金芭黎舞廳，遭到金芭黎一名舞小姐舉報，消息傳出之後，造成輿論譁然，不過現在傳出這名舞小姐被高雄市酒店、舞廳封殺，立委劉世芳在臉書po文，詢問高雄市長韓國瑜要不要負責？勞工局長王秋冬則到立委臉書回應，表示會在上班日主動聯絡。勞工局13日聯絡到這名被網友暱稱「護國舞小姐」的女子，她也親自跟勞工局說明目前的現況。

▲劉世芳出面質疑韓國瑜 。（圖／地方中心翻攝）

高雄市勞工局表示，13日勞工局內一名科長已經透過電話聯絡過當事人，對方不願意多談，僅向科長簡單表示，已經收到關心，無意多談。未來如果有需要，會再跟勞工局來聯繫。短暫對話當中多次透露「目前不需要協助，謝謝關心」。至於有沒有被封殺這件事，勞工局說：「通通都沒有講到，都沒有」。

▲高雄市勞工局長王秋冬 。（圖／記者翁進忠攝）

勞工局長王秋冬說：「今天(13日)中午連絡上這位市民，但她相當重視自己的隱私，因此我們將能夠提供的協助一一跟做說明，並把聯絡窗口留給她，她也說如果將來需要協助市政府協助，會來跟我們聯繫。」，至於這名在聯繫過程中對方心情聽起來如何？王秋冬說：「他也沒有表達很多啦，因為我剛提到他對隱私是非常重視，所以他也不願意講太多，但是我想她目前都是正常的狀態。」

▲立委劉世芳PO文問高雄市府幫不幫舞小姐 。（圖／翻攝劉世芳臉書）

而12日民進黨立委劉世芳指出：「高雄一月有台商確診武漢肺炎卻跑去舞廳趴趴走，但當時勇敢舉發、協助防疫的舞小姐如今卻傳出慘遭業界封殺，面臨失業！若當時那位舞小姐沒有勇敢揭露訊息，現在的高雄早就陷入恐慌與災難，市民感謝她，但業者卻讓她失業了！」，「韓市長，你站在那一邊？」

當時高雄市勞工局長王秋冬還到劉世芳的臉書回應，明天（指13日）上班時間就會主動聯絡這位舞小姐，了解她目前的需求、又無求職的意願，並了解其專長，提供就業輔導，也詢問其是否有需請領失業救濟等其他協助。