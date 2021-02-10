香港將成立「公務員學院」　安排「港版國安法」培訓課程

▲香港部門首長宣誓擁護基本法。（圖／港府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港公務員事務局9日表示，計劃在今年成立「公務員學院」，未來將為新入職的人員安排《基本法》基礎培訓，包含了「香港國安法」的相關內容，以加強香港公務員對國家與及香港憲制秩序的認同。

根據公務員事務局提交給立法會的文件，公務員事務局正對公務員培訓處位於北角政府合署大樓的設施進行升級，預計相關改善工程可以在2021年內完成，以便該場所用作公務員學院的臨時院址。

文件提到，港府原本規劃在觀塘興建「公務員學院」的工程也正在進行之中，並有望於2026年底以後陸續完成，該設施建成後可為培訓公務員提供更完備和多元化的設施服務。

公務員事務局表示，為確保新入職公務員正確認識特區憲制秩序，公務員培訓處計劃安排所有新入職的公務員在入職後三年內接受《基本法》基礎培訓，目標每年培訓約1萬名新入職公務員。

公務員事務局提到，將為新入職公務員舉辦國家事務基礎課程，以加深人員對國家發展的認識，此外，為配合香港國安法實施，還將在《基本法》課程中加入有關香港國安法的內容。

公務員事務局還說，該局近年與國家行政學院、清華大學、北京大學等9所內地院校合作，為中高級和首長級人員舉辦研習課程，增進對國家的認識，目前，約75%的首長級人員都曾到內地參加研習課程，未來的目標是把這一比例逐步提升到100%。