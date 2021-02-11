除夕圍爐！濱江市場直擊萬頭攢動　「搶雞搶豬搶龍蝦」

▲除夕上午濱江傳統市場人潮擠爆，海鮮攤位上民眾搶買龍蝦。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳詩璧／台北報導

台北濱江市場從明（12日）開始一連休五天，不少民眾在除夕上午搶買最後一波，包括了海鮮、雞、鴨、豬和果菜攤都是人潮，不只果菜市場內走道上都是人，隔壁傳統市場也是人潮擠爆的狀態，民眾戴口罩拖菜籃，一攤買過一攤，想吃的全部買回家。

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▲▼除夕上午濱江果菜市場走道上都是人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

《ETtoday東森新聞雲》直擊濱江果菜市場，發現雖然除夕買氣不減，大家拿著購物袋、菜籃等來採買，青菜、水果都來一些，還有些攤販不到九點就開始打出折扣戰，本來一顆綠花椰菜售價20元，老闆先減5元，賣15元一顆。

溫體雞、豬攤位上，超大雞腿還有五花肉等等，詢問度高，買氣也很旺，實際現場觀察到最熱銷的其實是海鮮攤位，龍蝦、超大蛤蠣跟鮪魚等等，民眾一大袋一大袋的買，打算一次買滿一星期份量。

▲肥美超大雞腿攤，擠滿人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲溫體豬肉攤上，民眾挑選部位。（圖／記者劉亮亨攝）

▲比成人手掌還長的老虎蝦、海草蝦，詢問度超高。（圖／記者劉亮亨攝）

▲吐好沙的蛤蠣也是搶買重點之一。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼除夕上午濱江傳統市場人潮擠爆。（圖／記者劉亮亨攝）

市場內來採買的民眾大約九成都有戴口罩，攤販部份只有少部份沒有戴口罩，疫情期間，建議民眾做好防範措施，外出無法保持安全距離的情況下，還是要戴口罩，回家馬上消毒手部，遠離病毒。

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