「曬衣」會招好兄弟！大馬華人除夕習俗大不同　5項禁忌全公開

▲馬來西亞華人也視農曆新年為重要節日，還在當地發展出了一套在地習俗與禁忌。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

農曆新年是華人在一年中最重要的節日，即使是海外的華人們也會在春節這天普天同慶。在華人族群也很多的馬來西亞，農曆新年除了保留中華文化外，還發展出一套在地習俗。當地媒體《中國報》整理出大馬華人在除夕這天的5項禁忌供大家參考。

▲馬來西亞華人不在除夕晾曬衣物，以免招來厄運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一、禁止曬衣

在馬來西亞的除夕夜這天，洗曬衣物是被禁止的。當地民間流傳，若是在除夕夜當晚洗曬衣物的話，很可能會招來鬼神注意，並附身在晾衣桿上，導致家裡一整年都被厄運纏繞。不過在台灣，禁止在半夜曬衣的習俗反而在農曆七月（鬼月）才會被重視。根據民俗說法，這是因為「好兄弟」會在農曆7月時到陽間來玩，所以晚上不可晾衣，以免衣物被「好兄弟」借穿。

▲除夕夜燈火通明可以為隔年帶來好運。（圖／CFP）

二、禁止關燈

馬來西亞有一句俗語叫「三十晚上不關燈」，因此當地華人在除夕夜會讓燈火通宵不熄，直到年初一天亮。這是因為光明代表希望，而燈從除夕夜亮到初一，象徵未來一整年都能過著光明的日子。過去，大馬華人也會在除夕夜燃放鞭炮和煙火，除了延續「驅趕年獸」的古老傳說外，也是為了辭舊迎新。不過隨著馬來西亞在1957年通過《爆炸物法》後，他們只能燃放不含危險易燃物的小型煙火。

▲不吃光年夜飯的魚象徵著「年年有餘」。（圖／CFP）

三、禁止吃光年夜飯的魚

馬來西亞的年夜飯菜色極其講究，除了要寓意吉祥外，還必須吃與吉祥物或吉祥話有諧音的食物。這些常見的吉祥菜包括象徵新一年撈得風生水起的南陽特色「撈生」，還有諧音「發財」的髮菜和諧音「好市」的蠔豉。在吃到魚料理時，大馬華人會刻意不把魚吃光，或是留下魚頭和魚尾，希望「年年有餘」。而在吃象徵「長命百歲」的長年菜時，他們會注意不將菜咬斷，好讓年壽可以「長長久久」。

▲馬來西亞和台灣一樣有守歲的習俗。（圖／CFP）

四、禁止太早入睡

馬來西亞有著除夕守歲的習俗。全家人在吃過年夜飯後，會圍坐一起通宵守夜，象徵著把瘟疫和厄運趕走，也祈求父母的壽命得以被延長。在一些家庭裡，長輩會在吃過年夜飯後派紅包，而有些家長則會取「壓歲錢」的諧音，把紅包放到孩子的枕頭下，讓孩子壓著睡一晚。

▲新年期間打破物品必須立刻默念「歲歲平安」來去除厄運。（圖／CFP）

五、禁止打破物品

馬來西亞有一項與台灣類似的過年習俗：不能打破東西。他們相信，在除夕這天弄破物品的話，會讓未來一年有「破運」、「破財」的可能。不過如果真的一個不小心在除夕打破了碗碟等物品的話，就要立刻用紅紙包起碎片，口中默念「歲歲平安」等吉祥話來補救。

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