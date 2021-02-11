　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

▲駐美代表賀新春的對聯暗藏「台美關係」意涵。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲駐美代表處賀新春的對聯暗藏「台美關係」意涵。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴台灣時間11日進美國務院會見代理亞太助卿金成（Sung Kim），是拜登政府上任23天以來首次踏入國務院。消息釋出不久，蕭美琴則於臉書道賀新年快樂，除了手持「追求自由」春聯外，還可看見駐美代表處的新春對聯暗藏「台美關係」意涵。

蕭美琴11日一早在推特寫道，她今天與金成及他精明幹練的團隊有愉快的會面，雙方談論諸多共同關切議題，反映出美台強健與廣泛夥伴關係，「我也預祝（金成）團隊農曆新年快樂」。而從蕭美琴轉貼的美國國務院東亞暨太平洋事務局（EPA Bureau）推文來看，蕭美琴與金城合影地點研判是在國務院內。

兩人會面的消息釋出不久，蕭美琴再於臉書表示，雖然今天駐美代表處是個正常的工作日，還是要感受一下台灣年節的氣氛。過去這段時間，感謝好多一起在工作崗位上努力的駐美團隊以及美國友人，也感謝許多在台灣鼓勵加油跟指教的朋友們，大家新年快樂。

值得注意的是，蕭美琴附上的兩張圖片中，除了她手持「追求自由」春聯外，仔細一看她身後駐美代表處門上張貼的新春對聯，會發現其中更暗藏「台美關係」意涵，為上聯「台島承啟新航向」、下聯「美邦傳誼跨步前」，橫批「追求自由」。

▼蕭美琴手持「追求自由」春聯。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▼蕭美琴手持「追求自由」春聯。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

ET快訊
台彩中獎者去年跟今年長太像　網驚PO對比照曝真相
老公整天狂打電動不上班　人妻想放生「1原因」猶豫了
諾貝爾到底多有錢？用遺產發獎金100多年花不完原因曝光
獨／澎恰恰欠債2.4億認「對不起兒子」　驚爆年節前失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登通話習近平「關切中對台威脅」　賴清德：感謝他支持台灣民主

春節長輩10大困擾金句曝光　蔣萬安教你說牛年吉祥話

減少空污、髒亂！北市推「應景鞭炮音樂」　兼顧環保除舊歲

朱立倫發紅包給吳宗憲女兒　侯友宜：納豆賺得錢比我多吧！

韓國瑜拜年「好運犇向你」 　臉書留言60鐘衝破3千則

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

新北失智人口逾4萬人　家中長輩出現「10大警訊」要注意

國民黨「反萊豬」公投春節前破50萬連署　決戰8/28投票

每日湧入6000人賞櫻　淡水無極天元宮：不排除「封山」

蔡英文視訊交付3任務　蕭美琴進國務院傳善意

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

拜登通話習近平「關切中對台威脅」　賴清德：感謝他支持台灣民主

春節長輩10大困擾金句曝光　蔣萬安教你說牛年吉祥話

減少空污、髒亂！北市推「應景鞭炮音樂」　兼顧環保除舊歲

朱立倫發紅包給吳宗憲女兒　侯友宜：納豆賺得錢比我多吧！

韓國瑜拜年「好運犇向你」 　臉書留言60鐘衝破3千則

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

新北失智人口逾4萬人　家中長輩出現「10大警訊」要注意

國民黨「反萊豬」公投春節前破50萬連署　決戰8/28投票

每日湧入6000人賞櫻　淡水無極天元宮：不排除「封山」

蔡英文視訊交付3任務　蕭美琴進國務院傳善意

「槍斃耶魯高材生」嫌疑人鎖定！警急通緝　竟是死者未婚妻MIT校友

紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」　橫式代表偏財

搬進整座森林！盤點新開絕美星巴克　首間積木門市、還有長臂猿出沒

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福　五大生肖朋友請注意

對變種病毒效力低！WHO卻超推AZ疫苗　65歲老人、南非變種也適用

粗腿必備膝下靴、長短靴！16款平價推薦　輕鬆穿出逆天長腿

先探／台股上演小蝦米扳倒大鯨魚？

【新車登場】黑色旋風！LEXUS旗艦GT跑車LC Limited Edition

午後國道順暢！國5車稍多「時速60km↑」　高公局：16時疏解車潮

過年「習俗、禁忌」眉角多　除夕到初五誤踩地雷衰一年

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

馬英九回春照遭歪樓　馬粉看完崩潰

快訊／永和巡佐裝葉克膜搶救　侯友宜致電院長

蘇貞昌驚爆二度會面蔡英文「反萊豬」

注意！北市12日至14日「停收垃圾」

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

「有問羊的意願嗎」　洪孟楷舌戰馮世寬網熱議

國道疏運一次看　蔡英文籲國人：戴口罩、防疫過好年！

不只學姐！民眾黨美女點點名　理科學霸女神、小梁詠琪超吸睛

楊植斗接棒參選市議員　狂言「蓋台北102」原因曝

中嘉正式申請華視移52台　NCC

每日湧入6000人賞櫻　淡水天元宮：不排除「封山」

蔡英文：新冠疫苗已簽約　不會有休想買到

趙才回歸就選總統　游淑慧曝黨內很多「難聽話」

民進黨超強美女陣容看這邊！　唱歌、cosplay、口譯各有所長

更多熱門

相關新聞

濱江市場萬頭攢動　「搶雞搶豬搶龍蝦」

濱江市場萬頭攢動　「搶雞搶豬搶龍蝦」

台北濱江市場從明（12日）開始一連休五天，不少民眾在除夕上午搶買最後一波，包括了海鮮、雞、鴨、豬和果菜攤都是人潮，不只果菜市場內走道上都是人，隔壁傳統市場也是人潮擠爆的狀態，民眾戴口罩拖菜籃，一攤買過一攤，想吃的全部買回家。

大馬除夕習俗大不同　5禁忌全公開

大馬除夕習俗大不同　5禁忌全公開

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

蔡英文視訊交付3任務　蕭美琴進國務院傳善意

蔡英文視訊交付3任務　蕭美琴進國務院傳善意

拜登上任來首次　蕭美琴進國務院會晤亞太助卿

拜登上任來首次　蕭美琴進國務院會晤亞太助卿

關鍵字：

蕭美琴除夕駐美代表

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

秦始皇真正容貌曝！網喊：看久不舒服

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面