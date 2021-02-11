駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

▲駐美代表處賀新春的對聯暗藏「台美關係」意涵。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴台灣時間11日進美國務院會見代理亞太助卿金成（Sung Kim），是拜登政府上任23天以來首次踏入國務院。消息釋出不久，蕭美琴則於臉書道賀新年快樂，除了手持「追求自由」春聯外，還可看見駐美代表處的新春對聯暗藏「台美關係」意涵。

蕭美琴11日一早在推特寫道，她今天與金成及他精明幹練的團隊有愉快的會面，雙方談論諸多共同關切議題，反映出美台強健與廣泛夥伴關係，「我也預祝（金成）團隊農曆新年快樂」。而從蕭美琴轉貼的美國國務院東亞暨太平洋事務局（EPA Bureau）推文來看，蕭美琴與金城合影地點研判是在國務院內。

兩人會面的消息釋出不久，蕭美琴再於臉書表示，雖然今天駐美代表處是個正常的工作日，還是要感受一下台灣年節的氣氛。過去這段時間，感謝好多一起在工作崗位上努力的駐美團隊以及美國友人，也感謝許多在台灣鼓勵加油跟指教的朋友們，大家新年快樂。

值得注意的是，蕭美琴附上的兩張圖片中，除了她手持「追求自由」春聯外，仔細一看她身後駐美代表處門上張貼的新春對聯，會發現其中更暗藏「台美關係」意涵，為上聯「台島承啟新航向」、下聯「美邦傳誼跨步前」，橫批「追求自由」。

▼蕭美琴手持「追求自由」春聯。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）