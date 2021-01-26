影／談台北城市想像　蔣萬安：市政規劃應帶入創新元素

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國民黨積極備戰2022選舉，在台北市長人選方面，以立委蔣萬安最受關注。蔣萬安26日也在ETtoday《雲端最前線》節目中親吐從政初衷，更談起對台北的城市想像，指出台北市有一定歷史，接下來更重要的是如何將很多的創新元素，帶進整個市政規劃中，「我相信台北市可以大幅的進步」。

《雲端最前線》節目26日邀請蔣萬安及國民黨台北市議員李柏毅、游淑慧，與主持人楊文嘉共同解析時事議題。回憶起決定從政的原因，蔣萬安緩緩表示，剛從矽谷回到台灣時，以律師身份協助了很多新創公司，也參加很多政府的修法會議，大家一起探討很多修法、該如何協助新創產業等；不過，每次參加完會議後詢問具體結論，卻經常得不到答案、不了了之，讓自己有股無力感。

蔣萬安接著說，當時一個很單純的想法，「與其我在體制外大聲疾呼，要趕快修法，讓台灣相關法規與國際接軌，不如我跳到體制內，好好的修一個法」，這不僅能幫助到產業界，甚至能幫助更多台灣民眾，「這是我很單純一個想法，也促使我在2015年投入選舉」。

面對主持人問及「對首都台北的城市想像」，蔣萬安則直言「我覺得應該像是一個創新的城市」，台北市的確有一定的歷史，但更重要的是怎麼樣將很多創新的元素帶入市政規劃中。他舉例，很多人在談「服務設計」，這就像是在一間咖啡店內，將動線規劃當作設計，包含隊伍排多長會塞住、如何吸引顧客購買周邊商品、是否能更清楚看見價目表等，都是很細緻的設計。

蔣萬安進一步說，這樣的思維若帶入到很多市政的規劃中，小到戶政事務所相關動線規劃，以及交通、跨局處相關政策規劃上，大家如何共同集思廣益解決問題，「他的目的是什麼，就是節省很多不必要的資源浪費，以及增加效率」；且在市政規劃中，服務對象是民眾，就必須讓他們感覺到最有效率、最便利、快速且高品質的服務。

「我覺得台北市是一個發動的引擎」蔣萬安形容，這與自己過去在矽谷的背景及經驗很有關係，「我覺得很多創新的思維可以帶進來，而『服務設計』只是其中一項，未來還有更多專業人士，大家一起把很多創新的想法帶到市政規劃中，我相信台北市可以大幅的進步」。

另一方面，對於國民黨即將在7月進行黨主席改選，蔣萬安也說，現任主席江啟臣當時接下後續任期，也算是第一次接觸黨務，雖然一開始的確沒處理得這麼好，包含高雄補選、罷免接連失利，但在近期幾次事件，包含桃園罷免議員王浩宇，以及發動萊豬公投連署等，相關動員、議題都掌握得很好。

他進一步說，尤其是在立法院中近距離觀察，同樣身為立委的江啟臣及黨團幹部，在立法院通過幾項決議案後，也讓民眾了解到到國民黨其實在各項議題上，都願意積極回應民意、跳脫過去國民黨的既有框架，「我想這個我必須給江主席很大的肯定」。

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