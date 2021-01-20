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鄭照新年輕撞臉情歌王子　網讚：比蔣萬安、吳怡農帥

▲▼鄭照新年輕時撞臉張信哲。（合成圖／翻攝自羅智強臉書、記者徐文彬攝）

▲鄭照新年輕時撞臉張信哲。（合成圖／翻攝自羅智強臉書、記者徐文彬攝）

記者黃巈禾／台北報導

基進黨立委陳柏惟19日酸國民黨台北市議員羅智強，是前總統馬英九、國民黨前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜的「三姓家奴」，國民黨文傳會副主委鄭照新看不下去，嗆陳柏惟是草包。羅智強為了感謝鄭照新相挺，曝光鄭照新年輕照，許多網友直呼比國民黨立委蔣萬安、民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農帥，還撞臉歌手張信哲。

國民黨立委洪孟楷也曝光鄭照新的年輕照。原來兩人不僅是研究所同班同學、多年好友，洪孟楷還是鄭照新的伴郎。洪孟楷說「我應該最有資格證實，他年輕時確實有明星臉」。

▲▼鄭照新、洪孟楷年輕照。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

▲鄭照新、洪孟楷年輕照。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

洪孟楷透露，以前同學間都會互虧，鄭照新是「洛城張信哲」，而歌聲也絕對跟張信哲有得比，不過，比顏值只是一時，比智慧才是長久，而能夠真真正正為台灣人民服務才是永久。

照片中的鄭照新相當青澀，炯炯有神的細長雙眼、尖挺的鼻子、薄嘴唇和歌手張信哲有幾分相似。前國民黨立委顏寬恒直言「這就是張信哲」、國民黨副秘書長柯志恩驚呼「照新曾經這個帥過啊」，其他網友也說「很像張信哲」、「天啊！這張根本複製張信哲」、「真的是張信哲耶」、「瘦下來根本是張信哲」、「來首愛如潮水」。

▲▼鄭照新年輕和現在的模樣對比。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭照新年輕和現在的模樣對比。（圖／翻攝自羅智強臉書、記者湯興漢攝）

還有其他人說「我覺得側面好像港星袁詠儀的老公張智霖喔」、「張信哲+張智霖」、「顏質可以跟吳怡農、蔣萬安大車拚10年前」、「比他們兩位更帥欸」、「這年輕時的照新哥太帥了，我老婆說打死都不敢相信」。

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