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石碇五路財神廟香火鼎盛　田媽媽「元寶餃大餐」財運滾滾

▲新北石碇五路財神廟香火鼎盛 田媽媽「元寶餃大餐」財運滾滾。（圖／新北市農業局提供）

▲新北石碇五路財神廟香火鼎盛，田媽媽「元寶餃大餐」財運滾滾。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市「石碇五路財神廟」香火鼎盛，每到春節許多香客都爭相來求財，新北市政府農業局及石碇區農會輔導三才靈芝農場田媽媽餐廳，推出春節限定靈芝香菇元寶餃套餐，邀請大家春節到石碇五路財神廟沾福氣，享用元寶餃大餐，新的一年財運滾滾。

農業局表示，「石碇五路財神廟」由於面對一座外型酷似元寶的金寶山，因此建築金碧輝煌，柱子、金爐、裝飾都是元寶的圖樣。鄰近的三才靈芝農場田媽媽餐廳為了讓遊客們沉浸在年節喜氣，採用農場靈芝、青農葉家豪的椴木香菇及黑毛豬肉研發靈芝香菇元寶餃，搭配靈芝御皇膳食養生雞湯、靈芝麵線等石碇食材的養生料理。

三才靈芝農場主人李慧鳳表示，今年春節連結五路財神廟意象，推出靈芝香菇元寶餃限定套餐；新春後，在3月13日及28日推出元寶餃DIY體驗活動，活動內容包含靈芝導覽解說、靈芝香菇元寶餃DIY、螢火蟲書屋生態導覽及享用手工元寶餃，即日起開始接受三才靈芝農場現場報名。

農業局長李玟表示，今年度持續協助在地團隊發展事業，並促成各種產業鏈串聯成形，良性循環增加在地工作機會，吸引人口返鄉帶動學校、家庭、社團、商店等形成聚落，逐步達到農業創生、地方創生的目標。

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新北石碇五路財神廟田媽媽

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