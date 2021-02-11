台青在陸過年「超前部署」　花式團圓圍爐解鄉愁

▲台灣音樂人組成的「民歌46」組合，讓留在成都過年的台灣民眾透過歌聲解鄉愁。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／四川成都－台北 連線報導

受新冠肺炎疫情影響，不少台灣人選擇留在大陸過年，避免來回各14天的隔離政策。四川成都的台灣音樂人在春節前夕開唱，讓留在當地過年的50餘位台灣民眾一同沈浸在歌聲中、一解鄉愁。此外，華燦工場青創基地也集合10多名留在成都的台青，透過寫春聯和帶有台灣味的美食，提前圍爐團圓。

▲50餘名台灣民眾在成都在除夕前團圓聚餐，享受一人一菜的道地台灣料理。（圖／受訪者提供）

由台灣音樂人組成的「民歌46」組合在成都雙流區的天藝‧濃園藝術生活體驗館開唱，《外婆的澎湖灣》、《雨中即景》、《童年》等一首首風靡兩岸的民歌，配合著現場的台灣民眾手機燈光擺動，將團圓圍爐的氣氛炒至最高潮。

活動發起人謝柏園特別準備台灣黑麻油搭配濃園養殖的土雞製成的麻油雞，再加上每個參加聚會的家庭都會自備一道菜及點心零食或飲料，他表示，用這種方式舉辦團圓活動，「大家會更有主人家的感覺，參與度、融入感都會更高。」

謝柏園提到，在成都已經扎根8年，「認識了許多和自己一樣在這裡打拼奮鬥的台灣朋友，也找到了事業上志同道合的當地朋友，所以想打造一個品牌，能更好凝聚大家，提供談心交友和拓展事業的機會。」

▲留在四川成都的台灣青年提前團聚，寫春聯應景過農曆春節。（圖／受訪者提供）

此外，入駐「華燦工場·成都空間」的「台食小鋪」也邀請10餘位台灣青年一同圍爐，提前歡度農曆春節。成都空間負責人李偉國特別為這次聚會趕寫上「兩岸青年聚蓉城，牛轉乾坤迎新春」的春聯。

▲青創基地「華燦工場·成都空間」邀請因疫情留在成都的台青一同吃團圓飯。（圖／受訪者提供）

李偉國表示，到四川發展3年，這是頭一次不在台灣過年，「當我提議一起吃團圓飯，很多和我一樣留在成都過年的園區台青都一拍即合，大家都希望能抱團過個暖心年。」