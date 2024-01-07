高雄造勢強打經國牌　侯友宜：選民要對得起蔣經國跟台灣下一代

▲侯友宜出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

今（7）日是選前最後一個假日，綠、藍、白總統候選人不約而同將重兵壓在高雄，國民黨於夢時代廣場舉辦萬人造勢，現場喊出破12萬人。總統候選人侯友宜致詞時表示，自己也是南部的孩子，非常講情講義，用生命來互相支持相挺，而一生經歷了這麼多的槍戰沒有被打死，就是上天留他一條命護台灣。侯更打出經國牌，13日要贏，對得起蔣經國，對得起中華民國、對得起臺灣這塊土地，對得起台灣的下一代。

侯友宜說，南部人講情講義，用生命來互相支持相挺，做事情一句話就是一句話。該堅持的一定堅持，該讓人的也一定巴結，「我們出身艱苦出外打拚，我們知道這塊土地需要什麼樣的東西，需要如何疼惜我們所有的辛苦的人，南部是我的故鄉。」



侯友宜說，自己5年前回到國民黨，最期待的就是國民黨要不斷的改變，國民黨要不斷地反省，國民黨要給年輕人機會，更要求自己人要打拚努力正直，相對的也希望臺灣大家，不管是中央政府還是地方政府，大家都要用這樣的精神來一起走，出來選舉的過程，卻也被民進黨修理很慘。



侯友宜指出，民進黨的手伸到學術自由的臺灣大學，難道這個說得過去嗎？今天台大前校長管中閔出來幫自己站台，是因為真的看不下去了，絕不能讓民進黨一黨獨大，民進黨箝制了所有人的聲音。而臺灣的民主正在進步，民進黨卻利用媒體網軍側翼鋪天蓋地地攻擊，明明是國民黨是對的也可以被變成不對的，明明民進黨不對的也可以變對的，「這個箝制控制我們這些媒體、控制我們這些言論，像這樣的NCC，早就應該把他打掉重練！」



侯友宜直言，民進黨最喜歡說侯友宜賣臺，親中賣臺今天經濟學人雜誌很久沒有刊登新聞了。前陣子說，世界最危險的地方就是臺海，今天說了一句話，是說侯友宜不會賣臺，侯友宜顧兩岸的和平，這是外國媒體說的！

侯友宜說，自己的爸爸雖然賣豬肉，但是他在年輕的時候也是替中華民國到大陸作戰，他是有拿著榮民證的人，在地的孩子拿著一支槍面對著長槍，用生命顧著臺灣。所以不要用意識形態撕裂了感情，用仇恨值做對立與分化，這是臺灣最討厭的破壞臺灣團結最不好的地方，這樣的黨絕對不能讓他繼續做下去。



「民進黨貪污一堆，黑金也是一大堆，接下來他們又說甚麼？被害者的人權都不照顧，一直在支持廢除死刑，實質的廢除死刑。」侯友宜指出，人家問賴清德，賴清德回頭就走，連回應都不用回應，到底要支持廢死，還是反廢死？民進黨的神主牌是廢死，要不要改？ 還給被害者一個公道好不好！



侯友宜說喊話要集中選票，支持在野最強的力量的候選人侯友宜趙少康，並表示，1月13號是最尊敬的蔣經國的逝世紀念日，他教育了我們一句話，清廉勤政認真打拼為臺灣，他也告訴我們一句話，今天如果不做，明天會後悔。



侯友宜說，自己這一生經歷了這麼多的槍戰沒有被打死，就是上天留他一條命，而這條命就是要來顧臺灣，顧我們臺灣這個棒子接下去交給下一代，「好讓我們臺灣這一塊土地可以永遠走下去。 」



最後，侯友宜更打出經國牌，強調13日要贏，對得起蔣經國，對得起中華民國、對得起臺灣這塊土地，對得起台灣的下一代。

