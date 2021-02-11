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陸僅3成大學生剛畢業月薪超2.2K　疫情恐衝擊求職

▲▼畢業,年輕人,年輕女孩,大學生,青少女,青少年。（圖／示意圖／pixabay）

▲大學生對第一份工資的月薪期望值都頗高。（圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸垂直招聘平台近日「實習僧」發布《2020大學生就業力報告》，報告顯示，僅21.21%的應屆生獲得5至8千元人民幣（約新台幣2.2K到3.4K）月薪，而月薪超過8千元人民幣的更不到1成。報告稱，新冠肺炎疫情的爆發對中國市場經濟造成嚴重影響，超8成大學生感知今年就業環境較為嚴峻，並且對自身求職帶來負面影響。

報告指出，當前大學生就業對薪酬要求普遍較高，但實際薪酬與期望相差較大。數據顯示，在校園招聘階段，畢業生期望月薪主要集中在5至8千元（人民幣，下同）、8千至1萬元兩個區間，逾半數大學生認為自己第一份工作薪酬高於5000元。

但從實際簽約情況來看，超過5成大學生未拿到「校招offer」，僅21.21%的應屆生薪資實現5至8千元，超過8千元的不到10%。

報告認為從薪資結果來看，一方面反映了大學生對自己的能力水平有較大的自信，但同時他們也缺乏對社會、企業收入結構的客觀認知，導致對自身價值評估高於實際情況。

報告還提到，2020年受疫情影響，大學生們的求職偏好也發生了變化，為規避就業風險，他們開始打破「敢拼、敢闖」的刻板印象，更加關注工作的穩定性，而國企和央企憑藉強有力的制度和體制保障優勢成為了大學生理想的就業去處。報告顯示，近30%的調研學生期望能進入國企和事業單位。

雖然一些職場人因為健康、晉升空間等各種理由「逃離互聯網大廠」，但仍有一批年輕人依舊熱衷於互聯網行業。報告顯示，超40%的大學生期望進入互聯網行業，以字節跳動為代表的民營企業以67.6%的佔比成為最受大學生歡迎的企業類型。

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