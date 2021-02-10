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中獎率破7成！刮刮樂達人分享3秘訣　科學鑑識「流水號玄機」

▲台灣彩券刮刮樂，新春大樂透加碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲達人分享刮刮樂3個秘訣，可以將中獎機率突破7成。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

每到農曆春節刮刮樂生意就特別好，如果民眾也想買幾張刮刮樂試試手氣，其實在挑選彩券時就有不少眉角，刮刮樂達人陳偉民就分享了3個秘訣，可以把中獎的機率突破7成。

根據TVBS報導，刮刮樂達人陳偉民表示，挑選號碼時，千萬不要以自身的幸運數字來挑選，要根據機率、科學的角度，例如眼前有5張刮刮樂，流水編號1~5，第一張要先買中間3號，如果沒有中獎的話，前一號與後一號就很有機會，或者買4號與6號沒有中獎，「5號一定中」。

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陳偉民表示第二個祕訣，可以觀察彩券行的小紙箱，然後選定1000及2000元的刮刮樂下手，這2款是政府要求的限定款，中獎率高達7成，每10張僅有2~3張不會中，但是中獎率不等於回饋率，以2000元彩券來舉例，一本18張共3.6萬元，整本帶走獎金回饋率將近6成，等於可以拿回2萬多元。

雖然限定2款刮刮樂中獎率近7成，機率與其他刮刮樂相比已經很高，但可以透過「觀察」讓自己每買必中。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲可以透過分析刮刮樂的流水號，提高中獎的機率。（圖／記者李毓康攝）

陳偉民透露，每間彩券行桌上都會有一個小紙箱，用來回收未中獎的刮刮樂，「這裡全是黃金千萬不要小看」，要是發現沒中的刮刮樂號碼是連號，得趕快衝進彩券行把同一本其餘的刮刮樂全買下，中獎率提高75%，但記得這個方法只限定1000及2000元的2款刮刮樂。

陳偉民分享第三個祕訣，就是鎖定舊款彩券，刮刮樂銷售一段時間後，在「兌獎截止日」前就會回收，而且該產品中多少頭獎都會公布在官網上，舉例來說若有某款銷售許久的刮刮樂大獎都還沒有被刮出，也就代表此款刮刮樂一定要買，中獎機率相對其他款來說較高，「因為池子裡面的水愈來愈少，魚就會更好抓！」

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