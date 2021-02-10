買刮刮樂試手氣！台北男禮讓女客「妳先選」…下秒錯失10萬大獎

▲男子到彩券行玩刮刮樂，因為選擇不同，竟然與大獎擦肩而過。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／採訪報導

每年春節將近時，台彩刮刮樂的買氣會持續上升，也因此出現不少幸運兒。不過，台北市北投區26歲的江姓男子卻與大獎擦身而過，可憐的經歷曝光，讓人搖頭嘆息。

江男接受《ETtoday新聞雲》的採訪時指出，10日下午前往士林區的知名彩券行試手氣，準備買500元的刮刮樂來玩，當時有名女顧客站在一旁，因此讓對方先選。江男提到，店內的刮刮樂分為2排，女顧客選擇上面那排的獎券，因此他選擇了下方那張。

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▼男子買刮刮樂時讓女顧客先選，結果女顧客在他面前中了10萬元。（示意圖／記者林敬旻攝）



到一旁刮開獎券，江男發現，自己中了500元，該名女顧客則沒有中獎。不過，原先以為好運氣在自己這裡，沒想到劇情突然逆轉，女顧客將手中「沒中」的獎券拿給櫃台，店員掃碼後，竟然發現中了10萬。

女顧客十分激動，也在現場引起一陣小騷動，原先以為「沒中」的獎券，搖身一變成了高額獎金。而一旁的江男則看傻眼，捶胸頓足地說，若當時沒有讓該名女顧客先選，那麼大獎就會是他的了。江男將事件張貼在個人的社交媒體上，好友看完也忍不住回應，「幫QQ」、「你真可憐」、「沒事啦，下次就是你了。」

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