鋒面來襲全台溼答答！除夕低溫直探15℃　初一起「北雨南晴」

▲除夕中午前全台有雨，下午南部轉多雲好天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

春節連假開跑了！今（10）日受到鋒面影響，下午開始天氣漸趨不穩定，西半部水氣增多，各地陸續將出現陣雨或雷雨。中央氣象局提醒，小年夜晚至除夕上午鋒面影響，天氣相當不穩定，應留意局部大雨，除夕下午開始，中部以北及東北部天氣將會轉涼；中南部地區雨勢將會趨緩，轉為多雲的天氣，但迎風面的臺灣北部、東半部地區仍有局部短暫雨。

中央氣象局預測，明（11）日各地低溫約15到18度，白天中部以北及東半部高溫約21至25度，南部可達27度左右。此外，根據環保署空氣品質預報資訊：11日上午鋒面接近及影響，各地有短暫陣雨或雷雨洗除污染物，空氣品質好轉；下午鋒面通過及東北季風增強，擴散條件佳，各地空氣品質多為良好至普通等級。

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臉書粉絲專頁「天氣風險」表示，從11日深夜到12日除夕的上午是這波鋒面影響台灣最明顯的時候，各地都會有降雨發生，甚至會有一陣一陣短時的較大雨勢伴隨閃電發生機會。提醒大家返鄉過年行車路上，如遇天雨路滑要小心行車安全，等到除夕夜鋒面遠離之後，降雨就會趨緩。

中央氣象局也特別強調，由於11日晚間至12日上午鋒面影響期間天氣相當不穩定，海上易有旺盛對流發展甚至伴隨局部雷擊及強陣風，臺灣附近海面不但有明顯風變且東北風顯著增強，臺灣各地（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海上船隻應特別注意安全；另基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動也要務必留意安全。