下周「冷空氣＋鋒面」接力襲台！小年夜到初二北東都有雨

▲明日各地天氣溫暖晴朗。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

好天氣只到明天！中央氣象局表示，下周一起受到東北季風增強影響，周一、二桃園以北、東半部降雨機率增加，基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部大雨。周三（小年夜）鋒面靠近並通過，預計下半天全台各地雨勢增強，北部、東半部有大雨發生機率。周四、五東北季風再度增強，北東持續濕涼。

氣象局預報員葉致均表示，明日各地天氣穩定，都是多雲到晴天氣型態，只有東南部有零星降雨，各地高溫約24到29度，台南以北、東北部低溫14到16度，其他地區約17到18度。

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葉致均指出，下周低溫都差不多，不過在東北季風增強期間，迎風面高溫會略微下降。下周一東北季風增強，到周二前桃園以北、東半部降雨機率增加，基隆北海岸、宜蘭地區恐有局部大雨。

▲下周天氣不穩定，各地降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

下周三也就是小年夜當天，將有鋒面形成並靠近台灣，各地水氣增多，下半天雨勢增強，北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，中南部也有降雨機率，其中北部、東半部有局部大雨發生機率。

下周四（除夕）鋒面通過後，冷空氣隨即靠近，東北季風將增強，北部、東半部仍有降雨機率，中南部降雨情形則會緩和。到下周六（初二）東北季風都將持續影響，北東水氣仍多，有降雨機率。

在溫度方面，整周低溫均約14到18度，白天高溫則會隨東北季風增強略降，冷空氣影響時北部、東半部高溫約22到24度，中南部則不受影響。就目前預報看來，春節連假前半段天氣較不穩定，北台灣以濕涼型態為主。