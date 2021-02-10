小年夜出門等等！北市這三處「亮黃燈」　新增停車資訊同步更新

▲台北旅遊警示燈號，樂活公園、迪化街、西門町亮黃燈。（圖／翻攝北市旅遊局網頁）



記者蔡文鈴／台北報導

為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市觀傳局已經建置好「台北旅遊警示燈號」於10日首度上線。根據下午4點最新資料顯示，北市樂活公園、迪化街、西門町目前都亮起黃燈，顯視為人潮略多，此外還新增停車資訊欄。

10日下午4點鐘左右，北市熱門觀光景點包括樂活公園、迪化街、西門町，燈號皆顯示為人潮較多的黃色；其他包括國父紀念館、士林觀光夜市、信義商圈、松山文創園區等，皆顯示為綠燈，人潮正常。

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除了以燈號觀察人潮是否擁擠之外，台北旅遊警示燈號頁面增加「停車場資訊」，民眾要去的旅遊景點查詢停車資訊，相當便利。

關於何種狀況會升降燈號，觀傳局表示，會與電信業者合作，以及查看停車場車輛狀況，還有現場人員進行人潮回報；工務局則指出，公園部分由於是開放空間，沒辦法算人數，所以現場人員只能以人的間距狀況來評估燈號，間距保持一公尺以外就是綠燈，一公尺內則是黃燈，人擠人程度為紅燈。

北市熱門的19個景點，分別為陽明公園、竹子湖、北投社三層崎公園、樂活公園、士林官邸公園、貓空、白石湖、西門町商圈、信義商圈、迪化街、士林觀光夜市、台北市立動物園、剝皮寮、饒河街觀光夜市、松山文創園區、台北市立兒童新樂園、國立故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。

觀傳局鼓勵民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往，也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。

▼台北旅遊警示燈號，同步更新停車資訊。（圖／翻攝北市旅遊局網頁）

