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突破美國封鎖線！華為去年每天賺7.7億　員工每人可領172萬分紅

▲華為,華為禁令。（圖／路透）

▲華為遭到美國全面圍剿。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

面對美國追殺式制裁，華為去年依舊在逆境中突圍成長。華為內部財務系統顯示，2020年華為總營收1,367億美元（約新台幣3.9兆元），年增11.2%，獲利99億美元（約新台幣2,821億元），年增10.4%。據悉，換算下來，華為每天約賺進新台幣7.7億元。

據《第一財經》報導，「華為的全球財務結算系統是當天即時的，上述資料未經過會計師事務所核定，」接近華為人士透露，華為財務資料每年都有兩個披露時間，一個是1月初的未經核定的內部即時統計，便於統計各部門業績；另外是經過核定後，按上市公司的要求（雖然華為是非上市公司），在每年的3月底或4月初公布。

儘管在過去一年，華為遭到美國封殺，但根據華為官方披露的資料，2020年前三季，華為營收6,713億元（人民幣，下同），年增率9.9%，淨利潤率8%。

此前，華為宣布2020年分紅每股為1.86元現金股利。數據顯示，華為2018年總股數達222億股，總股數只增不減的情況下，華為分紅金額上看400億，按10萬員工計算，每人可得40萬元（約新台幣172萬元）。

據了解，華為員工收入包括三部分，即薪水、獎金和分紅。華爲自2019年透過工會實行員工持股計劃，參與人數為104572人。根據這項全員持股制度，華為創始人任正非所持有的股份已經下降至1%左右。

華為全員持股的方式也有獨特的規定，股權大致分為兩個部分，即華為工會（包括董事及集體員工）持有公司98.99%的股份和任正非個人持有1.01%股權。不過，員工持股都是由華為工會（國家級工會組織）代持，員工所持股票屬於虛擬股，只享受分紅權，沒有投票權及所有權，此外，任正非享有一票否決權。

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