任正非首度回應小女兒出道：才知道「當藝人真苦」　網友罵翻

▲華為小公主出道了。（圖／翻攝自姚安娜IG）

記者鄭思楠／綜合報導

「華為小公主」姚安娜自1月宣佈出道後就是非不斷，包括整形、買熱搜等。而她的父親任正非也被波及，近日為註冊女兒商標一事向全體員工道歉。9日，任正非首次回應對於女兒出道的看法稱，「自從她從事這個行業以後，我才知道當藝人真是苦。」網友罵翻，「資本家看看我們底層老百姓吧，我們才是真的苦。」

9日，任正非出席智能礦山創新實驗室在山西太原揭牌儀式。在隨後的採訪中，談及小女兒姚安娜選擇的發展路徑和孟晚舟不同時，任正非表示，「每個小孩自己的興趣愛好不同，我們父母怎麼能左右呢？小孩想走什麼路就走什麼路，她喜歡就行。」

他進一步表示，「以前我對文藝行業一點都不了解，自從她從事這個行業以後，我才知道當藝人真是苦，但是她自己無怨無悔，父母也不想去干預她。」

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

此前，華為上月25日為任正非的小女兒申請註冊「姚思為」、「姚安娜」等商標，包含30類方便食品、14類珠寶鐘表、38類通訊服務等，目前商標狀態為註冊申請中。

此事一出引發爭議，任正非在華為內部心聲社區道歉稱，「社會上有些公司或個人惡意搶注姚安娜商標，我們不得為之，姚安娜剛畢業還沒有註冊自己的公司，因此才委託知識產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。」致歉書最後強調，這是任正非「第一次公權私用」，為此向全體員工道歉。

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