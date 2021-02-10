農曆年醫院急診塞爆　ICU醫師分析6原因主訴「天邊孝子症候群」

▲農曆年期間急診室塞爆有六大原因，ICU醫師陳志金認為不少是天邊孝子症候群。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳詩璧／台北報導

農曆年節期間不少醫院急診室非常擁塞，ICU醫師陳志金在臉書上提出六點分析原因，包括了門診全停，病人只能去急診等，另外，陳醫師也公布年節期間，初二最多人主要是除夕、初一，長輩們避諱到醫院，初二孝順的女兒回娘家，一發現長輩有異狀馬上送醫，陳醫師形容，這其實是回娘家症候群也是「天邊孝子症候群」的一種表現。

陳志金在臉書先分析農曆新年急診擁塞六大原因，1、大部分的診所和各醫院的門診都停診了，病人只好到急診去看病。2、冬天是流感的旺季，返郷人潮和家人群聚、圍爐，給病毒傳染製造了極佳的傳播條件。而且，南北的交流，大家還可以交換不同的病毒株感染。不過，今年大家都戴口罩、勤洗手，流感的量或許會比較少。

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第三點是天冷的話，心肌梗塞、腦中風、氣喘等等病號也會比較多。4、新年大吃大喝的，消化不良、腸胃炎、食物過敏、酒醉、痛風發作的人，也會比較多。5、出遊人潮多，路上交通工具多，車禍也比較多；遊玩受傷的也會比較多。6、很多醫院都會「關病房」，因此在急診「留觀」等病床的人，也會比較多。

▲年初二症候群。（圖／翻攝ICU醫師陳志金臉書）

另外，從以往的統計來看，農曆年節期間最多人的是大年初二，主要是除夕、初一，長輩們也可能比較會避諱到醫院，而等到初二才願意去。尤其在中午過後，嫁到遠方的孝順女兒，終於回來了！因為有一段時間沒有見到父母，發現父母有些「異狀」，或者是，父母開始和女兒們表示自己身體不適，孝順的女兒很不捨，心裡也感到愧疚、覺得兄弟嫂嫂怎麼都沒有好好的照顧父母，就會帶父母去看醫生(其實自己是一種補償心理)，偏偏這個時候，就只有急診可以看，所以就會一窩蜂的跑到急診去擠。

陳志金形容，這個其實是「天邊孝子症候群」的一個分枝，叫「年初二症候群」或者「回娘家症候群」。平日沒在父母身邊，過年回家總是覺得父母和自己想像中的不一樣。父母此時也才有機會和子女吐露身體長年的不適。於是，為了表示孝順，就在過年期間，硬是把父母帶去看急診！其實，急的是自己內心的愧疚啊！

陳志金也說其實長輩們的異狀或不適，早就存在一段時間，沒有急迫到要到急診去看，也不用帶老人家去人擠人。他提出四點建議，包括了多帶些補品、保健食品、胃腸藥、止痛貼布回娘家，紅包再包大包一點，或是陪父母聊天、抱抱他們，若真的有需要安排相關科別年後門診，就不用讓長輩大過年的還得跑醫院一趟。

不少網友看了PO文心有所感，有的說「跟車禍一樣，明明對方沒怎樣卻因為肇責愧疚硬要對方上救護車去醫院」、「一日孝子，急診一日遊」、「週六就是孝子症候群、平常時間多關心父母而不是久久一次才表示關心好嗎！」、「愧疚性醫療需求、別為難急診人員了」，也有人覺得「孝順是該落實於日常」等。

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