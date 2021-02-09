急診數飆升！童噴乾洗手「食物往嘴送」中鏢　醫曝真兇：酒精殺不死

▲疫情期間有許多民眾購買乾洗手、口罩、酒精防疫。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

春節假期到來，急診室人潮未減！醫師提醒，多虧防疫期間大家都有謹慎戴口罩，流感病患少很多，但是腸胃炎患者卻增多了，很多病患都出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，其中有許多家長和孩子愛用酒精噴灑雙手後，接著把食物往嘴裡塞，他警告，造成腸胃炎的諾羅病毒，光靠酒精是殺不死，一定要好好洗手，不要偷懶！



急診女醫小實日前就在粉專《急診女醫其實》分享，第一線的醫療人員發現近期流感案例少很多，但急性腸胃炎病例卻增加，到處高燒、全身酸痛、肚子絞痛，或者又吐又拉好幾天的病患。她研判，受疫情影響，大家都有認真戴口罩跟用酒精，但是酒精是無法殺死諾羅病毒，只要沾到些許病毒，就會造成腸胃炎大流行。

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▲孩童抓食物吃之前，使用乾洗手或酒精消毒，仍有可能得到病毒性腸胃炎。（圖／急診女醫其實提供）



小實用圖文方式說明，很多家長習慣帶酒精在身上，遇到小孩要吃東西，就拿酒精消毒雙手，手拿食物往嘴裡塞，這樣的舉動容易把諾羅病毒吃下肚，最好飯前或吃東西前，要用肥皂洗手，千萬不要偷懶！另外家裡有人感染病毒性腸胃炎，在痊癒的兩週內，嘔吐物跟排泄物仍具有傳染力，建議環境要用稀釋過的漂白水消毒，才能杜絕病毒上身。



急診科醫師謝宗學指出，近幾週小兒急診室呼吸道感染症病例數大減，但病毒型腸胃炎卻升溫，表示洗手習慣不夠確實。他警告，過年時會多吃些有的沒的東西，罹患腸胃炎的機率亦會上升，洗手確實、注意食物衛生是春節假期最應該注意的預防事項，過年期間用餐前務必記得要洗手，避免春節跑急診就醫。