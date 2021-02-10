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國民黨「美女學霸」一次看！　高人氣撞臉超大咖明星

▲▼徐巧芯、洪于茜、江怡臻。（合成圖／ETtoday資料照）

▲徐巧芯、洪于茜、江怡臻。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／綜合報導

國民黨近年青年勢力逐漸抬頭，女力實力也不容小覷，《ETtoday新聞雲》整理藍營美女學霸，其中還有人撞臉超大咖明星鄧麗君，有人神似女神張鈞甯，還有人擁有逆天長腿，外表內在兼具。

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員徐巧芯質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

徐巧芯
出生年月日：1989年11月18日（32歲）
暱稱：松山鄧麗君
曾任：先後擔任過洪秀柱競選總部發言人、國民黨總統參選人朱立倫競選辦公室發言人、前總統馬英九辦公室發言人、國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室發言人
現任：台北市議員

台北市議員徐巧芯從政經驗豐富，曾任國民黨青年團總團長，先後擔任過國民黨大老洪秀柱、朱立倫、郝龍斌，以及馬英九辦公室發言人，有媒體形容，她快集滿黨內天王發言人職位。

給人外型亮眼、論述清晰印象的徐巧芯，撞臉藝人鄧麗君，在網路上也有超高人氣，每每針砭時事，都有很高的討論度，現在她也嘗試經營自己YouTube頻道，邀請黨內前輩上節目，為藍營注入一股新生命力。

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，發言人洪于茜。（圖／記者林敬旻攝）

▲洪于茜。（資料照／記者林敬旻攝）

洪于茜
出生年月日：1994年9月21日（27歲）
暱稱： KMT張鈞甯
現任：國民黨發言人

83年次、年僅27歲的的洪于茜是國民黨新科發言人，外型亮眼、氣質出眾被封為 「KMT張鈞甯」，在2020年初甫上任的時候，還有仰慕者送花籃祝福。

外型甜美的洪于茜，是學經歷兼優的高材生，台北醫學大學醫務管理系畢業的她，曾在台灣拜耳企業溝通部、長風基金會實習。因其對於媒體事務嫻熟，在2018年九合一選舉時進入黨部服務就吸引不少目光，短短幾年竄升成國民黨的年輕新星。

▲▼ 新北市議員候選人江怡臻出席, 新希望聯盟成軍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲ 新北市議員江怡臻出席。（資料照／記者張一中攝）

江怡臻
出生年月日：1982 年 11 月 7 日（39歲）
暱稱：漂亮寶貝
曾任：總統府、國民黨青年團、國民黨組織發展委員會主任委員機要秘書、國民黨國家發展研究院院長室主任、新北市政府市長秘書兼副發言人
現任：新北市議員

新北市議員江怡臻2018年首度參選就勝選，因為亮麗的外型、一雙逆天長腿造成網友暴動，獲得「漂亮寶貝」的封號。

江怡臻除了外表吸睛外，還是不折不扣的「學霸」，高中就讀北一女，大學讀的是台大哲學系，早在大學時代就投入政治幕僚工作。畢業後，她繼續攻讀台大哲學系碩士，更陸續攻讀美國康乃爾大學公共行政碩士、香港科技大學經濟學碩士。

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