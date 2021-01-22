疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨美女發言人氣炸了

▲國民黨最美發言人洪于茜。（圖／取自國民黨發言人臉書）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院群聚感染擴大，使得國內疫情迅速升溫。針對總統蔡英文以民進黨主席的身份在本週三中常會上表示要守住黃捷罷免案，年僅26歲、被封為國民黨最美發言人的洪于茜怒批，在疫情嚴峻時刻，蔡英文在意「罷免危機」竟大過「防疫危機」。

部立桃園醫院爆發群聚感染，累計至22日已有2名醫師、4名護理師、1名外籍看護、3名護理師家屬染疫。洪于茜指出，在疫情危機之際未見蔡英文對疫情的具體關心，反而將重點擺在守住無黨籍高雄市議員黃捷。

洪于茜也指出，過去民進黨說罷免是人民權利，如今又說國民黨的罷免是一種報復性的行為，實質上凸顯的只是，民進黨在桃園市議員王浩宇罷免案上，根本自始自終沒有看見中壢人的憤怒，罷免案通過後，更沒有嘗試從中對民意進行反思。

▼國民黨發言人洪于茜跳洗手舞，籲民眾做好防疫。（圖／翻攝自洪于茜臉書粉專）

▼洪于茜響應反萊豬。（圖／洪于茜粉專）

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