　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨美女發言人氣炸了

▲▼洪于茜。（圖／取自國民黨發言人臉書）

▲國民黨最美發言人洪于茜。（圖／取自國民黨發言人臉書）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院群聚感染擴大，使得國內疫情迅速升溫。針對總統蔡英文以民進黨主席的身份在本週三中常會上表示要守住黃捷罷免案，年僅26歲、被封為國民黨最美發言人的洪于茜怒批，在疫情嚴峻時刻，蔡英文在意「罷免危機」竟大過「防疫危機」。

部立桃園醫院爆發群聚感染，累計至22日已有2名醫師、4名護理師、1名外籍看護、3名護理師家屬染疫。洪于茜指出，在疫情危機之際未見蔡英文對疫情的具體關心，反而將重點擺在守住無黨籍高雄市議員黃捷。

洪于茜也指出，過去民進黨說罷免是人民權利，如今又說國民黨的罷免是一種報復性的行為，實質上凸顯的只是，民進黨在桃園市議員王浩宇罷免案上，根本自始自終沒有看見中壢人的憤怒，罷免案通過後，更沒有嘗試從中對民意進行反思。

▼國民黨發言人洪于茜跳洗手舞，籲民眾做好防疫。（圖／翻攝自洪于茜臉書粉專）

▲▼國民黨發言人洪于茜跳洗手舞。（圖／翻攝自洪于茜臉書粉專）

▼洪于茜響應反萊豬。（圖／洪于茜粉專）

▲▼洪于茜響應反萊豬。（圖／洪于茜粉專）

其他人也看了這些...

► 柯文哲宣布：2021台北燈節延後舉辦　年貨大街取消
► 新北市府宣布：平溪天燈節延期舉辦
► 侯友宜：新北春節大型活動　做不到實名制一律取消

相關新聞...

► 內政部發文全國宗教團體、宮廟　暫緩舉辦新春大型活動
疫情升溫　北市體育局：渣打公益馬拉松延期辦理
新北學校結業式一律改採線上　寒假活動全取消

振興一下我們的美麗

ET快訊
學測第一科考完了！　英文題目、答案看這邊
桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚　她羞喊：第一次被弄噴水
部桃10醫護確診為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵
你有幾公分？陰莖長度全球排名　醫讚：台灣沒有比較短

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨「動物日」免費健檢、行為訓練　加速研擬「動保三策」

馬文君酸「門都沒有」遭蕭美琴照片打臉　蘇貞昌批：見不得台灣好

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨美女發言人氣炸了

因應拜登上任　台灣基進提「國安四箭」盼邁向台美建交

圖／歐巴馬就職邀請函曝光　藍營：「42年來突破」又是一場大內宣

陸制裁美國友台官員　外交部：對兩岸關係發展毫無幫助

「避桃令」四起　孫大千聲援國防部挺醫護：我為桃園驕傲

破避桃令！蘇貞昌親赴桃園　出席防疫醫院會議幫醫護打氣

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

國軍「避桃令」掀戰　國防部「堅定防疫」：國防重鎮不能空窗

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

國民黨「動物日」免費健檢、行為訓練　加速研擬「動保三策」

馬文君酸「門都沒有」遭蕭美琴照片打臉　蘇貞昌批：見不得台灣好

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨美女發言人氣炸了

因應拜登上任　台灣基進提「國安四箭」盼邁向台美建交

圖／歐巴馬就職邀請函曝光　藍營：「42年來突破」又是一場大內宣

陸制裁美國友台官員　外交部：對兩岸關係發展毫無幫助

「避桃令」四起　孫大千聲援國防部挺醫護：我為桃園驕傲

破避桃令！蘇貞昌親赴桃園　出席防疫醫院會議幫醫護打氣

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

國軍「避桃令」掀戰　國防部「堅定防疫」：國防重鎮不能空窗

5大線上國際書展一次整理給書迷　各式書籍最低1折起逛好逛滿

奈良美智將親自來台！推特證實：雖然有3周不自由時間但堅持

國民黨「動物日」免費健檢、行為訓練　加速研擬「動保三策」

「最美女警團」身份曝光！　被讚：PTT熱搜預備

黑貴賓「離家出主」路邊發呆　暖警PO網重回主人懷抱

家長請全班飲料！班導扣半杯甚至不給喝　「多的做公關」引公憤　

小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟　校方比照重刑犯監控

詹子晴怒罵另一半婚前「接送前女友」　老公：我覺得是小事

超兇女模砸840萬整型50次！　超狂成果出爐…她照鏡子：認不出來

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親嗆：樹大有孤枝

黃珊珊：台沒病毒也會被恐懼害死

「避桃令」惹議　國民黨：最早發的是國防部

黃暐瀚點出黃捷罷免案關鍵　陳玉珍：若敗他要擔心

藍指國軍棄單太頻繁　提案凍結海軍伙食費

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

楊家俍談「避桃令」：市府同仁有些心酸

要桃立委「口罩戴好」　林為洲：寒喧沒惡意

林奕華爆蔡政府「刪國軍餐費」

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

綠營嗆羅智強：當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

更多熱門

相關新聞

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

高雄市議員黃捷罷免案在即，出身鳳山、民進黨立委許智傑21日提到，當罷王成功之後，這股報復之氣似乎更為高漲，他喊話，留下黃捷，不是藍綠對決，是反對報復，2月6日一起站出來投不同意票。

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

蔡英文表態挺黃捷！鳳山清「捷」隊怒

蔡英文表態挺黃捷！鳳山清「捷」隊怒

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

黃捷打政績牌反罷免　民進黨出手協助

黃捷打政績牌反罷免　民進黨出手協助

關鍵字：

黃捷洪于茜

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

郭書瑤流產痛哭！

女每天好累　監視器發現震撼真相

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孟耿如挺渾圓凸肚…網喊：恭喜　黃子佼說話了

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面