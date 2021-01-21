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部桃回溯千人需隔離！楊家俍談「避桃令」：市府同仁有些心酸

新聞節目中心／綜合報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，9天累積10例，並有部分縣市祭出「避桃禁令」，引發熱議。對此，民進黨桃園市議員楊家俍21日在ETtoday《雲端最前線》節目中坦言，自己覺得還好，但「有些市府同仁是有些心酸啦！」畢竟機場在桃園，當有其他縣市民眾回來，需要協助安置、找隔離旅館，第一時間打到桃市府，市長鄭文燦都一口答應處理，且桃園「就是幫大家扛住這一波壓力」。

▲▼桃園市議員楊家俍,台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

楊家俍指出，桃園市政府的疫調目前回溯過去，只要有跟部桃裡的醫護人員有接觸者，或是疑似有接觸的人，「基本上我們就是回溯隔離，目前隔離到1100多人」。他強調，如今在做疫調，整個桃市府是動起來的，「昨天有個里長告訴我，怎麼可能晚上11點多12點打去衛生所還有人在」，就是因為現在人力不夠，因此不只是桃市府衛生局同仁，各區衛生所也都有人力支援。

「現在整個桃園市政府大家非常同心協力，希望把病毒就堵在桃園」楊家俍表示，桃園人其實滿冤枉的，因為機場就在桃園，而為避免擴散，有疑似確診者一定安置在桃園的醫院，「桃園人也不想冒這風險」；不過回頭一看，從上週到現在，桃園人的反應其實令人感動，大家沒有去抗議、圍部桃，跟上回SARS的情況不同，反而送上雞排、飲料等，將愛心及支持傳遞給醫護人員。

楊家俍並說，桃園幫大家扛住這一波壓力，即便如今部桃院內感染，也沒有市民要求把人趕到外縣市，沒有統計過這些病患的戶籍是否在桃園，「有人計較嗎？沒有！」話鋒一轉，楊家俍提及，「澎湖縣長賴峰偉、雲林縣長張麗善、苗栗縣長徐耀昌做這件事情（避桃令），有沒有其他方式？」是否想過曾接受桃市府協助？且春節將近，還有很多縣市的民眾要回來，「桃園市府仍會敞開大們，因為現在不是為自己在做，是為了全台灣；我們對抗病毒，不是在對抗其他同胞！」

▲▼桃園市議員楊家俍,台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，談到衛福部長陳時中先前「脫口」公布「部立桃園醫院」，國民黨台北市議員徐巧芯指出，部桃事件一開始說要篩檢全院的2500人，但篩檢第一圈40人都呈現陰性，竟直接認為篩400就好；若篩檢了2500人，至少能將確診看護抓出來，「這件事情也讓很多人質疑」，錯放一些足跡出去。

徐巧芯接著說，所謂「北部醫院」，陳時中公佈「部桃」時應用更嚴肅方式去面對，而不是為下台階稱「說溜嘴」，讓大家質疑為什麼陳說溜嘴卻沒關係。她建議，陳時中應該解釋疫情升溫、要成立指揮所，因此在這時機將醫院名稱告訴大家，「結果你說『說溜嘴』，這動作反而讓大家覺得你相當政治，不同於過去大家對陳時中的喜愛及期望」。

《雲端最前線第967集完整節目FB》

《雲端最前線第967集完整節目Youtube》

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