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今年不能赴日追櫻沒關係！全台免費櫻花景點特搜　年假揪家人出遊賞美景

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自宜蘭羅莊櫻花步道臉書）

▲宜蘭羅莊櫻花步道平坦好走，相當適合民眾過年攜家帶眷前來賞花。（圖／翻攝自宜蘭羅莊櫻花步道臉書）

記者張芳瑜／綜合報導

適逢農曆春節期間，過往不少人選擇飛到國外度假放鬆，但由於新冠肺炎疫情肆虐全球，今年年假無法像往年一樣出國旅行，雖然有些遺憾，但所幸台灣防疫成功，民眾仍然可以在國內到處旅行；而春天就是賞花的季節，特別是白、粉、紅顏色各異的櫻花更是受到許多民眾青睞，其實台灣各地也有許多不輸給日本的櫻花美景，今年特搜4處不需門票就能免費賞櫻的景點，過年放假，不妨趁此難得機會與親友一起在國內追櫻花、親近大自然，創造溫馨回憶。

宜蘭羅莊櫻花步道

想輕鬆走在水畔欣賞櫻花美景，到宜蘭羅莊櫻花步道就對了！羅東鎮公所於2013年進行羅東大排堤岸改造工程，沿河岸建置行人步道、自行車道等休閒設施，還植栽1200株櫻花樹，每當春天來臨漫步河邊，能看到台灣山櫻、八重櫻、吉野櫻及墨染櫻等多種顏色不同的櫻花；夜間，羅莊櫻花步道則會點燈照亮櫻花，浪漫情境也是旅人不可錯過的體驗。今年羅莊櫻花步道櫻花2月開始綻放，因櫻花品種眾多，花季可望延續至3月。民眾除了以步行感受櫻花美景，還能騎著鐵馬欣賞水岸櫻花風光至冬山河遊憩區遊玩。

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自宜蘭羅莊櫻花步道臉書）

▲在夜色中就著人間燈火欣賞櫻花別有一番氛圍。（圖／翻攝自「宜蘭羅莊櫻花步道」臉書）

台北陽明山

被稱為台北後花園的陽明山，一年四季都有自然美麗風景可賞，山上花卉種類眾多，像是海芋、梅花、杜鵑等，滿開時總吸引大批民眾前往朝聖，迎接春日，陽明山上當然也有粉嫩櫻花景致等著民眾上山親近。走在平菁街小徑，櫻花滿開、枝芽低垂，一伸手就能觸碰到美景，相當夢幻；陽明公園種植的櫻花、茶花、杜鵑都在春天盛開，一同繽紛渲染整個公園，別忘了和著名花鐘合照打卡，紀念這趟春遊。民眾還可以安排泡溫泉的行程，在寒冷的天氣泡在熱暖泉水中消除踏青賞櫻的疲憊，絕對是人生一大樂事。北市府每年也會推動花季活動，「2021陽明山花季活動」於2/5陽明公園登場，時間一直延續到3/21。

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自陽明山花季臉書）

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自陽明山花季臉書）

▲陽明山一年四季皆有美景，其中春天的櫻花季總是吸引眾多人潮。（圖／翻攝自「陽明山花季」臉書）

台中新社櫻木花道

新社花海是著名的賞花景點，但除了新社花海之外，新社在迎來農曆新年之際，還能見到花色緋紅的山櫻花將整片山頭染上春色，壯麗景色美不勝收。新社區公所早在民國90年就開始遍植山櫻花做為行道樹，目前已植有二萬株的山櫻，通常新社山櫻花在11月左右即可見花蕾，盛開期則落在隔年1月下旬至2月下旬，今年農曆春節於二月中旬，正是櫻花繽紛綻放的時候，豔紅的吊鐘型花朵滿布樹頭，景緻浪漫；新社還栽植有八重櫻、富士櫻、牡丹櫻等品種，每年二月份則會定期舉辦櫻花季的相關活動，成為中部地區欣賞櫻花的絕佳景點。

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自臺中市新社區公所官網）

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自臺中市新社區公所官網）

▲新社區公所民國90年開始遍植山櫻花做為行道樹，目前已植二萬株，花季盛開時美景壯觀。（圖／翻攝自臺中市新社區公所官網）

南投萬大發電廠

南投除了日月潭、九族文化村等著名賞櫻景點之外，還有一處賞櫻秘境「萬大發電廠」，位於南投縣仁愛鄉周邊、萬大、霧社部落一帶。萬大發電廠是早期萬大發電所與霧社發電所的總稱，興建於溪流與山林之間，因此廠內可見溪流以及森林生態系的多樣物種組成。台灣藍鵲、台灣鳳蝶、山羌、台灣獼猴、莫氏樹蛙、山芙蓉、梅花、楓香這裡通通看得到，廠內還廣植一片櫻花林，桃紅色的山櫻花與過往的台電日式宿舍相互輝映，讓人彷彿回到舊時光，漫步其間能感受到來自山林溪河的幽靜氛圍，享受自然風吹拂而過的輕鬆舒暢，少了名勝的人擠人、多了一份愜意情懷。參觀萬大發電廠免門票，若想更進一步了解當地生態環境，廠內也有教育課程可參加。

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自萬大環境教育生態電廠臉書）。

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自萬大環境教育生態電廠臉書）。

▲萬大發電廠除了能賞櫻，廠內還提供課程供民眾參加，了解當地生態環境，極富教育意義。（圖／翻攝自萬大環境教育生態電廠臉書）

高雄寶山里櫻花公園

高雄桃源區寶山里的櫻花公園為桃源區公所公有，海拔約1500公尺，佔地38甲，植有上千株的山櫻花、八重櫻和河津櫻。園區內冬末初春時，河津櫻花滿開形成粉色花海，因地勢較高常有霧氣繚繞，形成仙氣飄飄的賞櫻美景。年節時期因河津櫻花期較早通常已過盛開季，但花期較晚的山櫻花、八重櫻仍有機會綻放，等待遊客前來相會。天晴時散步公園，還可眺望小關山、南橫公路入口的建山及寶來溫泉區，遠至高雄市及台南市區，在櫻花點綴遠山的美景中享受歲月靜好。寶山里櫻花公園2021年舉辦「綻放河津櫻」活動，至2/21止，每逢週末將有原住民歌手演唱、農特產品､手工藝品､原住民風味餐、部落導覽、暢遊寶山櫻花茶園步道、茶席活動。

▲▼過年,旅遊,櫻花,免費。（圖／翻攝自高雄市桃源區公所臉書）

▲高雄桃源寶山櫻花公園的櫻花開得粉嫩，過年來踏青選週末，還能免費逛市集聽歌。（圖／翻攝自高雄市桃源區公所臉書）

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